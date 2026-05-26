손흥민, 리그 무득점 속 홍명보호 합류… 되살려야 할 ‘골 감각’

LAFC 손흥민이 지난 25일 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 끝난 시애틀과의 MLS 15라운드 홈 경기에서 드리블을 하고 있다. 사진=LAFC SNS 캡처

손흥민. 사진=뉴시스

손흥민(LAFC)의 월드컵 사전 캠프의 미션, ‘골 감각’ 되살리기다.

손흥민이 본격적으로 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 모드에 돌입한다. 25일 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 끝난 LAFC와 시애틀 사운더스와의 2026 미국 메이저리그 사커(MLS) 15라운드 홈 경기에서 최전방 공격수로 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 득점이나 도움을 기록하진 못했다. 팀은 1-0으로 승리했다. 이 경기를 마친 손흥민은 홍명보호의 월드컵 사전 캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티 입성한다. 이곳에서 고지대 적응 훈련을 비롯해 월드컵 담금질에 돌입한다.

시급한 과제부터 해결해야 한다. 골 감각 회복이다. 손흥민은 올 시즌 리그 13경기에서 9도움을 기록했지만, 득점포는 끝내 터뜨리지 못했다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서 2골을 기록했으나, 가장 최근 득점이 지난달 8일 크루스 아술(멕시코)과의 대회 8강 1차전이었다.

시도도 줄었고, 그만큼 확률도 떨어졌다. 손흥민의 올 시즌 리그 경기당 유효 슈팅은 0.8개로 지난 시즌(2.1개)의 절반도 되지 않는다. 경기당 슈팅 수도 지난 시즌 3.5개에서 올 시즌 3개로 줄었다. 전술적인 역할의 변화가 가장 큰 영향을 미쳤다.

이날은 달랐다. 최전방 공격수로 출전했고, 올 시즌 최다인 7개의 슈팅을 시도했다. 적극적인 모습은 좋았지만, 그동안 떨어진 득점 감각을 한번에 끌어올리진 못했다. 유효슈팅은 2개에 그쳤고 상대 수비진에 막힌 슈팅은 3개였다.

손흥민이 만든 위협적인 장면은 2회였다. 전반 38분에는 라이언 포티어스가 페널티아크 뒤에서 띄어준 공을 손흥민이 왼발 발리슈팅으로 연결했으나 골문을 벗어났다. 후반 32분에는 마르코 델가도의 컷백 패스를 받아 강력한 오른발 슈팅으로 때렸지만 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 축구 통계 매체 소파스코어와 풋몹은 손흥민에게 각각 평점 6.6과 6.9를 매겼다. 모두 팀 내에서 가장 낮았다. 예리하지 못했다는 분석이다.

시선은 대표팀으로 향한다. 손흥민은 한국인 최다 타이인 4번째 월드컵 출전을 앞두고 있다. 월드컵 2회 연속 주장 완장도 찬다. 이뿐만이 아니다. 현재 손흥민은 한국 남자 선수로는 A매치 최다 142경기에 출전해 역대 2위인 54골을 터뜨렸다. 2024년 7월 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 지휘봉을 잡은 뒤 오현규(베식타시)와 함께 팀 최다인 6골의 득점포를 가동했다. 손흥민은 단순한 리더 역할을 넘어 경기 결과까지 책임져야 하는 위치다. 지난 3차례 월드컵에서 한국 공격의 핵심이었다. 상대 집중 견제 속에서도 가장 위협적인 모습을 보였고 해결사 역할도 해냈다.

홍 감독 역시 손흥민에게 힘을 실었다. “선수와 소통해서 어떤 포지션이 적합한지 공유하겠다”고 했다. 손흥민이 제 역할을 발휘할 수 있도록 최대한 고민한다는 의미다. 그의 발끝이 다시 살아날 수 있을지 이목이 쏠린다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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