더 시에나 제주CC, 단 한 대뿐인 ‘아트 리무진 카트’ 운영 “골프 카트의 작품화”

더 시에나 제주 컨트리클럽은 오는 6월 8일부터 대한민국 대표 조각가 김경민 작가와 협업한 단 한 대뿐인 ‘아트 리무진 카트’를 운영한다고 밝혔다.

이번 아트 리무진 카트는 골프장 이동 경험에 예술적 감각을 더한 차별화 서비스로 기획됐다. 국내에서 단 한 대만 운영되는 한정 모델로, 라운딩 중 고객이 자연스럽게 예술 작품을 경험하고 포토 콘텐츠까지 남길 수 있도록 구성했다.

최근 제주 골프 여행은 단순한 라운딩을 넘어 체류와 휴식, 미식, 인증 콘텐츠를 함께 즐기는 프리미엄 여행으로 확장되고 있다. 코스 컨디션뿐 아니라 골프장에서 머무는 시간 전체가 여행 만족도를 좌우하는 요소로 떠오르면서, 골프장 업계 역시 고객 경험 강화에 공을 들이는 분위기다.

더 시에나 제주 CC제공

◆대한민국 대표 조각가 김경민 작가와 협업

이번 프로젝트는 ‘일상을 동화로 빚어내는 조각가’로 알려진 김경민 작가와 협업해 탄생했다. 김 작가는 1996년 제7회 MBC 한국구상조각대전 대상, 2012년 TEAF 12ART FESTIVAL 최고상, 2013년 홍콩 국제 자전거경륜장 국제 공모 1등, 2013년 포항스틸아트페스티벌 시민인기상, 2015년 태화강국제설치미술제 시민이 뽑은 최고의 작품상 등을 수상하며 국내외에서 작품성을 인정받아 왔다.

아트 리무진 카트에는 김 작가 특유의 밝고 유쾌한 감성이 담긴 조형 작품이 적용됐다. 골프장을 이동하는 카트가 하나의 작품이자 포토존이 되는 방식이다. 더 시에나 제주CC는 이를 통해 라운딩 중에도 고객들이 예술을 가까이에서 경험할 수 있도록 했다.

특히 이번 아트 리무진 카트는 대동모빌리티가 제공한 리무진 골프카트에 김경민 작가의 아트 작업을 더해 완성됐다.

더 시에나 제주 CC제공

◆라운딩도 ‘경험’…제주 골프여행의 변화

제주 골프 여행의 성격도 달라지고 있다. 과거에는 코스 난도와 예약 가능 여부가 핵심이었다면, 최근에는 골프장 안에서 어떤 경험을 했는지가 중요한 기준으로 떠오르고 있다. 식음 서비스, 숙박 연계, 이동 편의, 사진으로 남길 수 있는 콘텐츠까지 여행 만족도를 좌우하는 요소가 세분화되는 추세다.

더 시에나 제주CC 관계자는 “골프는 이제 운동을 넘어 취향과 경험을 소비하는 라이프스타일 영역으로 변화하고 있다”며 “고객들이 제주에서 더 특별한 기억을 가져갈 수 있도록 예술, 휴식, 서비스를 결합한 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

이어 “더 시에나 제주CC는 고객 만족도를 높이기 위한 프리미엄 이벤트도 운영하고 있다”고 전했다.

대표적으로 7번 홀에서 홀인원을 기록한 고객에게 글로벌 명품 침대 브랜드 덕시아나(Duxiana)의 스웨덴 프리미엄 침대를 증정한다. 해당 이벤트는 12월 31일까지 진행되며, 단 7명에게만 제공되는 한정 혜택이다.

더 시에나 제주CC 관계자는 “앞으로도 제주도는 물론 전국 각지의 골퍼들이 더 시에나 제주CC를 찾아야 하는 이유를 지속적으로 만들어가겠다”며 “예술, 휴식, 서비스가 결합된 프리미엄 콘텐츠를 통해 제주 골프 여행의 만족도를 높여나갈 계획”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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