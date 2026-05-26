FT아일랜드 이재진, ‘로미오와 줄리엣’으로 보여준 존재감

FT아일랜드 이재진이 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’ 마지막 공연 소감을 전했다.

이재진은 지난 25일 서울 한전아트센터에서 진행된 공연을 끝으로 약 2개월에 걸친 뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’의 마지막 무대까지 함께 했다.

뮤지컬 ‘로미오와 줄리엣’은 셰익스피어의 동명의 희곡을 원작으로, 두 가문의 대립 속 비극적 결말을 맞게 된 연인의 이야기를 다뤘다. 2001년 프랑스 파리에서 초연 후 유럽 전역에서 높은 인기를 구가한 작품이며, 국내에서도 2007년 내한 공연으로 관심을 모았다.

극 중 이재진은 로미오의 가장 친한 친구인 머큐시오 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 특히 그는 머큐시오의 도발적인 성격, 그리고 극과 극을 오가는 감정 변화를 설득력 있게 연기하며 시선을 빼앗는 존재감을 드러냈다. 또한 격한 안무와 동선에도 흔들림 없는 탄탄한 가창력으로 완벽한 머큐시오를 그려내 관객의 호평을 이끌었다.

공연을 마치며 이재진은 소속사 FNC엔터테인먼트를 통해 “먼저 그간 계속해서 객석을 채워 주신 많은 관객분들께 감사하다는 말씀을 드리고 싶다”라며 마음을 전했다.

더불어 “워낙 유명한 작품에 함께할 수 있어 부담도 기대도 있었던 것 같다. 특히 머큐시오라는 매력적인 캐릭터를 제 색깔로 표현하는 데 있어 고민도 많았지만 너무나도 흥미로웠던 시간이었다. 즐겁고 행복했던 공연이었고, 관람해 주신 관객분들께도 역시 그러한 시간이었기를 바란다”라고 작품에 임한 소감을 밝히며 여운을 남겼다.

한편 이재진은 FT아일랜드로서 활발한 활동을 이어갈 예정이다. FT아일랜드는 오는 6월 6~7일 양일간 서울 KBS아레나에서 2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III ‘FaTe’ in SEOUL을 개최한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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