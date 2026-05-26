원형 탈모 의심? 손흥민 “걱정 안해도 돼… 스트레스 받을 일 없다”

사진=손흥민 SNS 캡처

“원형 탈모 아닙니다.”

손흥민(LAFC)이 원형 탈모 우려에 아니라고 해명했다.

손흥민은 26일 SNS에 “걱정 마세요. 스트레스받을 일이 없다”라며 “월드컵 때 봬요”라고 이같이 전했다.

손흥민은 지난 25일 미국 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 2026 미국 메이저리그 사커(MLS) 15라운드 시애틀 사운더스전에서 풀타임을 소화했다. 경기 도중 원형 탈모가 의심되는 모습이 중계 화면에 잡히면서 손흥민이 큰 스트레스를 받는 게 아니냐는 우려가 나왔다. 월드컵을 앞두고 있는데다 손흥민은 올 시즌 리그 13경기에서 무득점에 머물렀다.

한편 LAFC의 전반기 일정을 마친 손흥민은 26일 미국 솔트레이크시티로 이동해 홍명보호의 월드컵 사전 캠프에 합류한다. 손흥민은 이번 북중미 월드컵에 나서면 통산 4번째 무대가 된다. 대회 통산 3골을 기록 중인 손흥민은 이번 대회에서 득점하면 한국 축구 역대 최다 골 기록도 경신한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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