“소주를 탄다는 건 뭘 모르는 거지”… 이준혁, 클라우드 새 얼굴 됐다

롯데칠성음료가 프리미엄 맥주 브랜드 ‘클라우드(Kloud)’의 새 모델로 배우 이준혁을 발탁했다.

롯데칠성음료는 새롭게 리뉴얼한 클라우드의 맛과 디자인을 알리기 위해 배우 이준혁을 브랜드 모델로 선정하고 광고 영상을 공개했다고 밝혔다. 이준혁은 드라마 ‘비밀의 숲’ 시리즈와 넷플릭스 ‘광장’, 영화 ‘범죄도시3’ 등에서 선 굵은 연기와 세련된 이미지로 주목받아왔다.

이번 광고 콘셉트는 ‘맥주, 그 자체로 완벽’이다. 영상은 화려한 연출이나 과장된 재미 요소보다 이준혁이 클라우드를 마시는 장면에 집중했다. 맥주 본연의 품질을 강조해온 클라우드의 브랜드 방향성을 직관적으로 보여주려는 구성이다.

회사 측은 “기존 맥주 광고의 화려함이나 일반적인 재미 요소를 따르지 않고, 클라우드를 마시는 배우 이준혁의 맥주 음용 씬(Scene) 하나에 집중했다”라고 말했다. 출시 때부터 맥주 본연의 품질에 집중한 클라우드의 브랜드 철학과 가치를 표현하기 위한 장치다. 소비자에게 맥주다운 맛에 대한 직관적인 메시지를 전달하는데 주력한다는 설명이다.

광고 속 이준혁은 “기껏, 맥주에 물 타지 않았더니 소주를 탄다는 건 뭘 모르는 거지”라고 독백한다. 이를 통해 소맥과 대립 각을 세운 이번 광고의 핵심 메시지를 직설적으로 드러냈다. 회사 측은 “발효원액 자체가 곧 완성된 제품인 클라우드만의 진한 맛과 품질에 대한 자신감을 전한 문구”라고 했다.

롯데칠성음료는 본편 광고 영상과 함께 디지털 플랫폼용 숏폼 영상도 공개했다. 숏폼 영상에는 광고 촬영 중 “한 잔으로는 안되겠다”는 이준혁의 반응을 담았다. 리뉴얼 클라우드의 음용감과 맛의 밸런스를 자연스럽게 드러냈다.

한편, 리뉴얼된 클라우드는 기존의 진하고 풍부한 맛을 유지하면서 잔당과 고미가를 조율해 맛의 균형을 높였다. 롯데칠성음료는 새 광고 캠페인을 통해 3040 소비자를 중심으로 클라우드의 프리미엄 맥주 이미지를 강화한다는 계획이다.

롯데칠성음료 관계자는 “이번 광고는 3040 소비자에게 많은 사랑을 받고 있는 배우 이준혁과 함께 맛있는 맥주를 대표하는 클라우드의 입지를 공고히 하기 위해 기획했다”며 “새로워진 클라우드가 다양한 맥주 선택지 가운데 맛으로 인정받을 수 있도록 캠페인을 이어갈 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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