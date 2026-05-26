밍글스·주옥·바참 한자리에… 파라다이스시티 새라새서 ‘식스핸즈 갈라디너’

파라다이스시티 럭셔리 부티크 호텔 아트파라디소의 모던 한식 다이닝 ‘새라새(SAERASÉ)’가 오는 12일 ‘식스핸즈 갈라디너 앳 새라새(SIX HANDS GALA DINNER at SAERASÉ)’를 개최한다.

이는 서울과 뉴욕을 대표하는 한국 미식 셰프와 바텐더가 함께 참여하는 프라이빗 다이닝 프로젝트다. 한국 미식의 현재와 바 컬처를 하나의 테이블 위에 집약한 몰입형 경험을 선보인다.

이번 갈라디너에는 ▲한국 유일의 미쉐린 3스타 레스토랑 ‘밍글스’ 강민구 셰프 ▲뉴욕 미쉐린 2스타 한식 파인다이닝 ‘주옥(JOO Ok)’ 신창호 셰프 ▲한국적 바 컬처를 대표하는 ‘바참’ 임병진 바텐더가 함께한다. 총 9종의 코스 요리에 바참의 시그니처 칵테일 페어링을 더해 음식과 술이 하나의 서사로 연결된다.

새라새는 강민구 셰프가 컨설팅에 참여한 모던 한식 다이닝이다. 전통 한식의 식재료와 철학을 현대적 감각으로 재해석하는 데 집중한다. 이번 갈라디너 코스 역시 한국적 재료와 계절감, 플레이팅 감각을 바탕으로 한식과 바 컬처의 경계를 확장하는 새로운 미식 경험으로 주목받는다.

파라다이스시티는 앞으로도 셰프와 바텐더 협업, 시즌별 미식 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 새라새만의 차별화된 미식 플랫폼 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

파라다이스시티 관계자는 “파라다이스시티는 최근 콘텐츠와 인물, 경험이 결합된 프리미엄 다이닝 플랫폼으로 브랜드 경험을 확장하고 있다”며 “새라새만의 독자적인 미식 정체성을 구축하고, 아트파라디소의 감도 높은 라이프스타일을 전달하기 위해 행사를 기획했다”고 소개했다.

이어 “이번 갈라디너는 한국 미식의 현재를 대표하는 셰프와 바텐더들이 새라새에서 새로운 형태의 한국 테이블을 완성하는 특별한 자리”라며 “앞으로도 새라새만의 독자적인 미식 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 파라다이스시티의 하이엔드 라이프스타일 경험을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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