역사부터 조리법까지 한 권에… 한식진흥원, ‘한국의 장’ 총서 발간

농림축산식품부와 한식진흥원이 한국 장 문화의 역사와 과학, 조리 활용법을 정리한 ‘한국의 장’ 총서를 발간했다.

한식진흥원은 우리 고유 식문화의 가치를 계승하고 후대에 전달하기 위한 ‘한식자료 집대성 중장기 계획’의 첫 결과물로 한국의 장 총서를 발간했다고 26일 밝혔다.

이는 2024년 12월 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 ‘한국의 장 담그기 문화’를 중심으로 구성됐다. 장의 역사적 기원과 발효 원리, 영양학적 가치, 현대 조리법 등을 폭넓게 담은 전문 아카이빙 자료집이다.

이번 총서는 한식진흥법 제10조 제1항에 따라 산발적으로 흩어져 있던 전통 식품 기록을 체계적으로 정리하기 위해 기획됐다. 한식진흥원은 한식의 맛과 정체성을 이루는 핵심 요소인 장을 주제로 수개월간 집필과 검증 과정을 거쳤다.

총서에는 전통 장 관련 역사 사료와 현대 과학으로 확인된 영양학적 내용이 함께 수록됐다. 현장 종사자들이 활용할 수 있도록 조리법도 포함했다. 학술 자료로서의 성격과 실무 참고서 기능을 함께 갖췄다는 게 한식진흥원 측의 설명이다.

해외 보급을 위해 국문과 영문으로 동시 제작된 점도 눈에 띈다. 발간물은 국내외 유관기관, 국·공립 도서관, 재외 한국문화원 등에 배포될 예정이다. 한식진흥원은 이를 통해 한국 장 문화의 국제적 이해를 넓히겠다는 계획이다.

총서 완본은 한식진흥원 누리집에서 PDF 파일로 내려받아 활용할 수 있다.

이규민 한식진흥원 이사장은 “ 이번에 발간된 한국의 장은 우리 전통 식문화의 정체성을 바로 세우고 후대에 소중한 자산을 물려주기 위한 약속의 시작”이라며 “책자 발간을 넘어 우리 식문화의 가치를 전 세계에 알리는 핵심 자산이 될 이번 총서에 많은 관심과 성원을 보내주시길 부탁드린다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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