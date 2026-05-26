롯데호텔앤리조트, 황희찬 선수 애장품 럭키드로우 이벤트

롯데호텔앤리조트가 글로벌 앰배서더인 황희찬 선수와 함께 고객 참여형 럭키드로우 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 글로벌 축구 축제를 앞두고 대한민국 축구 대표팀을 응원하는 의미로 마련됐다. 롯데호텔 리워즈 회원은 누구나 공식 홈페이지를 통해 6월 8일까지 응모할 수 있다. 당첨자는 오는 11일 개별 안내된다.

당첨자 48명 중 16명에게는 황희찬 선수의 친필 사인이 담긴 유니폼, 축구화, 축구공, 모자 등 애장품을 증정한다. 32명에게는 롯데호텔 김치 1.2kg이 제공된다. 응모자 전원에게는 롯데호텔 리워즈 100포인트(미화 1달러 상당)도 지급된다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “황희찬 선수와 함께 고객들에게 특별한 즐거움과 응원의 의미를 전달하고자 이번 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 리워즈 회원만을 위한 차별화된 콘텐츠와 혜택을 지속 선보일 계획”이라고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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