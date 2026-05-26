꼬깔콘은 키링, 말랑카우는 슈즈참… 롯데웰푸드, 아이디어스와 굿즈 협업

롯데웰푸드가 꼬깔콘, 몽쉘, 칸쵸 등 대표 제과 브랜드를 활용한 핸드메이드 굿즈를 선보인다.

롯데웰푸드는 국내 핸드메이드 커머스 ‘아이디어스’를 운영하는 백패커와 손잡고 자사 브랜드 IP를 활용한 수공예 작품을 출시한다고 26일 밝혔다.

이번 협업에는 가나, 꼬깔콘, 카스타드, 몽쉘, 칸쵸, 말랑카우 등 롯데웰푸드의 6개 제과 브랜드가 참여한다. 장수 브랜드를 젊은 소비자에게 친숙한 방식으로 다시 보여주기 위한 시도로, 기업이 직접 제작하는 일반 굿즈와 달리 아이디어스 작가들이 각 브랜드 IP를 수공예 작품으로 재해석했다.

앞서 아이디어스 작가를 대상으로 진행한 사전 공모에는 총 147건의 아이디어가 접수됐다. 롯데웰푸드와 백패커는 심사를 거쳐 최종 9명의 작가를 선정했다.

이달 공개된 1차 라인업은 총 10종이다. 꼬깔콘 쉐이커 키링, 칸쵸·말랑카우·꼬깔콘을 활용한 롯데 친구들 키캡, 몽쉘·말랑카우 인테리어 비즈발 DIY 키트, 카스타드·말랑카우 니치 향수 한정판, 몽쉘 클리커 키링, 액막이 콘셉트 몽쉘 키링, 말랑카우 슈즈참 등이 포함됐다. 키링, 키캡, 슈즈참 등은 요즘 MZ세대들이 즐겨찾는 인기 굿즈들이다.

롯데웰푸드는 향후 북커버, 파우치 등 실용성을 높인 품목도 순차적으로 공개할 예정이다.

롯데웰푸드 관계자는 “먹는 즐거움에 더해 소비자들이 일상에서도 자사 브랜드를 특별하고 재미있게 경험할 수 있도록 이번 협업을 준비했다”며 “앞으로 공개될 파우치, 북커버 등 추가 라인업에도 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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