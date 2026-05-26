단백질 40g 통했다… 오리온 ‘닥터유PRO’, 1000만 단백질 음료 됐다

오리온의 고함량 단백질 음료 ‘닥터유PRO 단백질드링크 40g’이 누적 판매량 1000만 병을 넘어섰다.

오리온은 ‘닥터유PRO 단백질드링크 40g’이 2024년 7월 출시 이후 약 2년 만에 누적 판매량 1000만 병을 돌파했다고 26일 밝혔다. 국내 인구 기준으로 보면 국민 5명 중 1명꼴로 제품을 구매한 셈이다.

올해 들어서도 성장세가 이어졌다. 오리온에 따르면 이 제품의 올해 1~4월 판매량은 전년 동기 대비 35% 증가했다.

최근 건강한 식습관과 체형 관리에 대한 관심이 커지면서 단백질 제품 수요도 확대되고 있다. 과거 단백질 제품이 운동을 전문적으로 즐기는 소비층 중심으로 소비됐다면, 최근에는 바쁜 일상에서 간편하게 영양을 보충하려는 일반 소비자까지 수요층이 넓어지는 추세다.

이 제품은 한 병에 단백질 40g을 담은 제품이다. 단백질 1일 영양성분 기준치의 73%에 해당하는 양이다. 여기에 BCAA, 아르기닌 등 아미노산을 포함했고, 당 함량은 4g대로 낮췄다.

제품은 웨이트 트레이닝, 크로스핏 등 고강도 운동을 즐기는 소비층을 중심으로 수요를 확보해왔다. 최근에는 초코우유, 딸기우유처럼 부드러운 맛과 목 넘김을 앞세워 운동 전후뿐 아니라 일상 속 영양 보충 간식으로도 소비되고 있다.

오리온 관계자는 “국내 최초 40g 단백질 시대를 연 닥터유PRO 단백질드링크가 고함량 단백질 시장의 대표 제품으로 자리 잡고 있다”며 “운동 전후는 물론 일상에서도 즐길 수 있는 맛과 영양, 편의성을 갖춘 제품으로 소비자 선택의 폭을 넓혀가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]