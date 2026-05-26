다저스 김혜성 로스터 잔류 성공… 에르난데스 복귀에도 생존

다저스 김혜성. 사진=AP/뉴시스

김혜성(LA 다저스)이 메이저리그(MLB) 로스터에서 생존했다.

다저스는 26일 60일 자 부상자 명단(IL)에 있던 키케 에르난데스를 26인 로스터에 복귀시켰다. 반면 베테랑 유틸리티 자원인 산티아고 에스피날이 양도지명(DFA) 처리하며 40인 로스터에서 제외했다.

김혜성의 극적 생존이다. 김혜성은 올 시즌 40경기에서 타율 0.255, 1홈런, 10타점으로 주춤하고 있다. 최근 15경기에서는 타율 0.178(45타수 8안타)에 그치고 있다. 그러면서 현지 언론은 에르난데스가 복귀할 경우 김혜성이 마이너리그로 강등될 수 있다고 내다봤다. 하지만 다저스는 에스피날을 정리하기로 결정했다. 우타자인 에르난데스가 복귀하면서 같은 우타에 포지션이 겹치는 에스피날을 제외하는 것이 맞다고 판단한 것으로 보인다. 김헤성은 좌타자에 2루수와 유격수를 소화할 수 있다는 장점이 있다.

비시즌 왼 팔꿈치 수술을 받은 에르난데스는 마이너리그 트리플A에서 12경기에 출전한 뒤 MLB에 복귀했다.

김혜성은 곧바로 선발 라인업에 이름을 올렸다. 김혜성은 이날 다저스타디움에서 열리는 콜로라도 로키스와의 홈경기에 8번 타자 겸 2루수로 선발 출전한다. 에르난데스는 9번 타자 겸 3루수로 나섰다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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