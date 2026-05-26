‘김수현 명예훼손 혐의’ 김세의, 구속 여부 오늘 결정

김세의 가로세로연구소 대표. 뉴시스

배우 김수현과 관련한 허위 사실을 유포한 혐의를 받는 김세의 가로세로연구소 대표의 구속 여부가 가려진다. 검찰은 고(故) 김새론의 사망 원인과 관련해 사실과 다른 내용을 반복적으로 퍼뜨리고, AI 기술까지 동원해 명예를 훼손했다고 보고 있다.

26일 법조계에 따르면 서울중앙지법은 이날 오전 10시30분 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·반포 등) 및 명예훼손 혐의를 받는 김세의에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한다.

김세의는 유튜브 방송 등을 통해 김수현이 미성년자 시절의 김새론과 교제했으며, 김새론의 사망 배경에 김수현 측의 채무 변제 압박이 있었다는 취지의 허위 사실을 유포한 혐의를 받는다.

수사기관은 또 김세의가 AI 기술을 활용해 김새론의 음성을 조작한 뒤 “중학교 2학년 겨울방학 때 처음 성관계를 했다”는 내용의 허위 발언을 만든 것으로 보고 있다. 검찰은 이 같은 행위가 김수현의 명예를 심각하게 훼손했다고 판단했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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