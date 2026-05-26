적수 없는 ‘군체’…개봉 5일 만에 200만 관객 돌파

올해 극장가 최고 흥행작으로 떠오른 영화 ‘군체’가 개봉 5일 만에 관객 200만 명을 돌파하며 거침없는 흥행 질주를 이어가고 있다. 개봉 이후 연일 박스오피스 1위를 유지하고 있는 가운데, 올해 개봉작 중 가장 빠른 속도로 200만 고지에 올라 눈길을 끈다.

26일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 군체는 전날 오후 누적 관객 수 200만5명을 기록했다. 이는 올해 개봉작 가운데 최단 기간 200만 관객 돌파 기록이다.

특히 군체는 앞서 기록한 올해 최고 오프닝 스코어와 개봉 첫 주말 박스오피스 최고 성적, 최단 기간 100만 관객 돌파 기록에 이어 또 하나의 흥행 이정표를 세웠다.

이번 성과는 올해 흥행작으로 꼽힌 ‘왕과 사는 남자’, ‘살목지’, ‘프로젝트 헤일메리’ 등을 뛰어넘은 기록이다. 또한 지난해 한국 영화 최고 흥행작 ‘좀비딸’보다 하루 빠른 속도로 200만 관객을 달성해 더욱 주목받고 있다.

개봉 이후 줄곧 박스오피스 정상 자리를 지키고 있는 군체는 폭발적인 관객 몰이를 이어가며 장기 흥행 가능성까지 높이고 있다. 업계에서는 앞으로 이 작품이 또 어떤 흥행 기록을 세울지 관심을 집중하고 있다.

군체는 정체불명의 감염사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서는 영화다. 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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