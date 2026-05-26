월드컵 앞둔 메시, 햄스트링 피로 증세… 큰 부상은 피했다

리오넬 메시. 사진=AP/뉴시스

리오넬 메시(인터 마이애미)의 햄스트링에 근육 피로 증세가 발생했다.

마이애미 구단은 26일 “메시가 추가검사를 받은 결과 왼쪽 햄스트링에 근육 피로와 관련한 과부하가 발생한 것으로 확인됐다”며 “복귀 시점은 회복 속도에 따라 달라질 수 있다”고 했다.

메시는 지난 25일 미국 플로리다주 마이애미의 NU 스타디움에서 열린 2026 미국 메이저리그 사커(MLS) 정규리그 필라델피아와의 홈 경기에서 4-4로 맞선 후반 28분 마테오 실베티와 교체됐다. 그는 벤치가 아닌 라커룸으로 향했다. 이날 선발 출전한 메시는 2도움으로 맹활약하며 팀의 6-4 승리에 기여했다. 구단 발표 결과 큰 부상은 아닌 것으로 보인다.

메시는 통산 6번째 월드컵 출전을 앞두고 있다. 아직 공식 발표는 나오지 않았지만 다음달 첫째 주에 발표하는 대표팀 최종 명단에 이름을 올릴 가능성이 크다. 이번 대회에 나서면 월드컵 본선 6회 출전이 된다. 역대 최다 타이기록을 세울 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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