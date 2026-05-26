2007년생 스타 야말, 생애 첫 월드컵 간다… 스페인, 북중미 월드컵 최종 명단 발표

바르셀로나 야말. 사진=AP/뉴시스

2007년생 야말(바르셀로나)이 생애 첫 월드컵 무대로 향한다.

루이스 데 라 푸엔테 스페인 축구대표팀 감독은 지난 25일 스페인 마드리드에서 기자회견을 열고 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 최종 엔트리 26명을 발표했다.

월드컵 무대를 밟는 야말에게 시선이 쏠린다. 야말은 올 시즌 스페인 라리가에서 28경기 16골 11도움으로 맹활약했다. 득점 5위, 도움 1위로 리그 중심에 섰다. 다만 지난달 셀타 비고와의 리그 32라운드에서 왼쪽 햄스트링 부상을 당해 시즌 아웃을 당했다. 이후 충실히 재활에 집중하면서 결국 최종 명단에 승선했다.

푸엔테 감독은 “우리가 입수한 정보에 따르면 (발탁된) 모든 선수들은 월드컵 조별리그 1차전 혹은 2차전에 출전할 수 있다”며 “늘 조심해야 하지만 월드컵에서는 선수들이 위험을 감수하기도 해야한다”고 했다.

야말을 포함해 에릭 가르시아, 페드리, 페란 토레스, 다니 올모, 가비, 파우 쿠바르시 등 올 시즌 라리가 우승을 이끈 바르셀로나 선수들이 대거 합류했다.

반면 스페인 축구를 대표하는 레알 마드리드의 선수는 단 한 명도 최종 명단에 오르지 못했다. 레알 마드리드는 올 시즌 단 한 개의 우승 트로피도 들지 못했다. 바르셀로나에 승점 8점 뒤진 2위로 리그를 마쳤다.

이 밖에도 다비드 라야(아스널)와 로드리(맨시티), 페드로 포로(토트넘), 마르크 쿠쿠렐라(첼시), 미켈 메리노(아스널), 니코 윌리엄스(아틀레틱 빌바오)도 북중미로 향한다.

스페인은 북중미 월드컵에서 카보베르데(6월15일), 사우디아라비아(6월21일), 우루과이(6월26일)와 함께 H조에서 조별리그를 치른다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]