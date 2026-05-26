남규리 “전달 과정서 오해 생겨”…씨야 재결합 비하인드

tvN STORY ‘남겨서뭐하게’ 방송화면 캡처.

씨야 멤버 남규리가 과거 재결합이 불발됐던 배경에 대해 처음으로 솔직한 속내를 털어놨다. 멤버 간 갈등이 아닌 소속사 사이의 오해와 조율 문제였다고 밝히며 당시 상황을 설명했다.

지난 25일 방송된 tvN STORY ‘남겨서뭐하게’에는 데뷔 20주년을 맞아 다시 뭉친 씨야 완전체가 게스트로 출연했다.

이날 이영자는 “슈가맨(JTBC) 출연 당시 반응이 엄청나서 바로 재결합할 줄 알았다”고 말문을 열었다. 실제 씨야는 과거 슈가맨 출연 이후 큰 화제를 모았지만, 이후 완전체 활동은 성사되지 못했다.

이에 남규리는 “당시 멤버들의 소속사가 모두 달랐다”며 “회사를 통해 재결합 이야기가 전달되는 과정에서 오해가 생겼다”고 밝혔다.

이어 “오해가 생길 수밖에 없는 상황들이 있었고, 이를 조율하는 과정에서 시간이 흘렀다”며 “그러다 코로나19 상황까지 겹치면서 결국 진행이 어려워졌다”고 설명했다.

남규리는 이번 재결합이 성사된 계기에 대해서도 진솔하게 털어놨다. 그는 “20주년은 지나가면 다시 돌아오지 않는 시간이지 않나”라며 “다시 한번 솔직하게 이야기를 해보고 싶었다”고 말했다.

또 “처음에는 문제를 해결하려는 목적이라기보다 서로 이야기를 나누는 과정이었다”며 “‘아, 그때 그게 이런 뜻이었구나’, ‘나는 이렇게 생각했는데’ 하면서 중간 전달 과정에서 오해가 있었다는 걸 자연스럽게 알게 됐다”고 전했다.

멤버들 역시 오랜 시간 씨야를 그리워해왔다고 입을 모았다. 이영자가 “늘 씨야를 그리워했냐”고 묻자 세 사람은 망설임 없이 “그럼요”라고 답했다.

이보람은 “재결합 이야기를 꺼냈다가 또 무산되면 팬들에게도 상처가 될까 봐 말을 쉽게 하지 못했다”며 “다들 속으로만 그리워하고 있었다”고 고백했다.

이어 제작진과의 인터뷰에서는 “이전 재결합 실패 당시에는 우리의 의견보다 회사 입장이 더 크게 작용했다”며 “같은 실수를 반복하지 않기 위해 직접 회사를 세우게 됐다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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