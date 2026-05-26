김응수, 연봉 30만원 시절 결혼…“외모 아니겠냐” 자신감 폭발

아니 근데 진짜 방송화면 캡처.

김응수가 아내와의 결혼 비화를 털어놓으며 예상치 못한 ‘외모 자신감’을 드러내 웃음을 자아냈다. 특히 “그거 아니겠냐”는 솔직한 한마디로 스튜디오를 폭소케 했다.

지난 25일 방송된 SBS ‘아니 근데 진짜’에는 김응수와 김동현, 조권이 게스트로 출연해 입담을 펼쳤다.

이날 탁재훈은 조권에게 “결혼할 나이 아니냐”고 물었고, 조권은 “저도 이제 38세”라며 씁쓸한 미소를 지었다. 이어 “없어도 너무 없다”며 현재 연애 상대가 없다고 털어놨다.

그러자 김응수는 “노력을 안 해서 그렇다”며 현실적인(?) 조언을 건넸다. 그는 “원하는 여성을 만나려면 일단 재력을 모아야 한다. 그러면 올 사람이 많다”고 말해 모두를 놀라게 했다.

이에 탁재훈은 “여자들이 가장 많이 보는 건 다정함이라고 하더라”며 반박했지만, 김응수는 “그 거짓말을 믿으면 안 된다. 다정함도 결국 돈이 있어야 본다”고 받아쳐 웃음을 안겼다.

이를 듣던 이수지는 “그럼 젊을 때 재력 때문에 결혼한 거냐”고 물었고, 김응수는 “아니다. 당시 연극할 때 연봉이 30만원이었다”며 “그런데도 아내가 먼저 다가왔다”고 회상했다.

특히 탁재훈이 “그럼 결국 외모 보고 결혼한 거냐”고 묻자 김응수는 잠시의 망설임도 없이 “그거 아니겠냐”고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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