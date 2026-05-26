채정안 “남자 좋아해” 해명까지…김동욱과 현실 절친 케미

유튜브 짠한형 캡처.

김동욱과 채정안이 유쾌한 입담으로 서로의 연애사를 폭로하며 웃음을 안겼다. 특히 김동욱은 채정안의 연애 스타일을 언급하며 “거의 다 연하였다”고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 25일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 영상에는 김동욱과 채정안이 게스트로 출연해 솔직한 대화를 나눴다.

이날 두 사람은 티빙 드라마 ‘돼지의 왕’을 통해 가까워졌다고 밝혔다. 대화 도중 김동욱은 채정안을 향해 “누나가 남자친구가 있었는지 잘 모르겠다. 철저한 건지 진짜 없었던 건지, 내가 관심이 없었던 건지 모르겠지만 남자친구가 있었냐”고 물었고, 채정안은 “다 얘기했는데”라고 답했다.

이에 김동욱은 “항상 ‘요즘 연락하는 사람이 있다’고만 말했지 남자친구라고는 안 했다”면서 “그런데 거의 다 연하였다. 많이 연하였다”고 덧붙여 이목을 끌었다.

그러자 채정안은 과거 김동욱이 자신에게 던졌던 질문을 떠올렸다. 그는 “코로나 시기에 친구들이 자주 집에 놀러 왔는데, 동욱이가 갑자기 진지하게 ‘남자 좋아하는 거 맞지?’라고 묻더라”고 회상했다.

채정안은 “제가 늘 여자 친구들과만 어울리니까 그런 질문을 한 것 같다”며 “‘당연히 남자 좋아한다’고 답했다”고 말해 웃음을 자아냈다.

김동욱 역시 “누나는 늘 여자들이랑 술 마시고 여자들하고만 만나니까 ‘남자는 언제 만나냐’고 했던 것”이라고 설명했다.

이후 채정안의 폭로전도 이어졌다. 그는 “어느 순간부터 김동욱에게 연락이 뜸해졌다”며 “나중에 알고 보니 지금의 아내 스텔라를 만나고 있었더라. 반년 가까이 연락이 안 됐는데 다른 친구를 통해 여자친구와 잘 지내고 있다는 이야기를 들었다”고 밝혔다.

이어 “혼자 큰 집에서 맥주 마시며 지내는 모습을 보면서 걱정했었다. 맨날 배달 음식만 시켜 먹고 마당 평상에서 먹고 자는 모습이 너무 초라해 보였다”며 “여자친구가 생겼다는 사실이 너무 기뻤다. 연락 안 해서 섭섭한 게 아니라 드디어 해냈구나 싶더라”라고 말해 웃음을 자아냈다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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