[BS현장] 아이 손잡고, 마음 모아… 맥도날드 해피워크 6000명 ‘나눔 완주’

24일 오전, 인천 문학경기장 동문광장 일대가 거대한 가족 걷기 축제장으로 바뀌었다. 한국맥도날드가 연 가족 참여형 기부 행사 ‘2026 맥도날드 해피워크’에는 노란색 티셔츠와 하늘색 데님 모자를 맞춰 쓴 참가자 6000명이 모였다. 아이와 함께 분장을 한 가족들도 적지 않게 보였다. 걷기 행사라기보다 주말 가족 축제에 가까운 풍경이었다.

‘2026 맥도날드 해피워크’ 무대에서 김기원 대표가 참가자들에게 인사말을 전하고 있다. 정희원 기자

◆6000명 함께 걸은 가족 기부 행사

올해 해피워크 참가자는 6000명으로 집계됐다. 2024년 첫 행사 당시 3000명으로 출발한 뒤 지난해 5000명, 올해 6000명으로 늘며 역대 최대 규모를 기록했다.

해피워크는 맥도날드의 ‘패밀리 캠페인’ 일환으로 운영되는 고객 참여형 사회공헌 행사다. 가족이 함께 걷고, 참가비 전액은 중증 환아 가족 지원에 쓰이는 방식이다. 올해 조성된 기부금은 참가비와 후원사·임직원 기부금을 포함해 총 2억8467만원이다. 전년보다 약 29% 늘어난 규모다.

김기원 대표와 배우 손호준이 인삿말을 하고 있다. 정희원 기자

김기원 한국맥도날드 대표이사는 해피워크의 취지를 ‘가족’과 ‘나눔’으로 설명했다.

김 대표는 “해피워크는 가족들이 즐겁게 걸으며 나눔의 가치를 자연스럽게 경험할 수 있도록 마련한 행사”라며 “이 취지에 많은 분들이 호응해 주신 덕분에 1회차 3000명 규모로 시작한 행사가 올해는 2배인 6000명 규모로 확대됐다”고 말했다.

이어 “많은 분들이 함께해 주신 만큼 올해 기부금도 역대 최고치를 기록했다”며 “해피워크를 통해 가족이 함께하는 시간과 나눔의 가치가 공존하는 문화를 이어가겠다”고 덧붙였다.

부천에서 행사장을 찾은 이지영 씨 가족은 로날드 맥도날드 캐릭터로 꾸몄다. 정희원 기자

◆강남에 2호 하우스 추진… 수도권 치료 환아 가족 지원

이번에 모인 기부금은 RMHC 코리아에 전달돼 경남 양산 부산대 어린이병원 내 ‘로날드 맥도날드 하우스’ 운영과 수도권 2호 하우스 건립에 쓰인다. 로날드 맥도날드 하우스는 장거리 통원 치료가 어려운 중증 환아와 가족들이 병원 인근에서 머물 수 있도록 마련한 공간이다.

이날 제프리 존스 RMHC 코리아 회장도 무대에 올라 수도권 하우스 건립 계약 소식을 공개했다. 존스 회장은 “아이고, 오늘 이렇게 많은 분들이 나와 로날드 맥도날드 하우스에 기부해 주셨다”며 유창한 한국어로 인사해 참가자들의 호응을 얻었다. 그는 “한 분 한 분의 참여가 하우스를 건립하고 운영할 수 있는 힘이 된다”며 “드디어 수도권 하우스가 생긴다. 지난주 계약을 마쳤고, 여러분 덕분에 계약까지 할 수 있었다”고 밝혔다.

제프리 존스 회장이 구수한 한국어로 인삿말을 전하자 참가자들이 호응했다. 정희원 기자

존스 회장은 “2호 하우스는 강남에 들어선다. 이르면 11월 또는 12월 문을 열 수 있을 것으로 보인다”며 “개관 후 많은 분들이 강남 하우스에도 찾아와 직접 봐주길 바란다”고 말했다.

향후 문을 열 두 번째 로날드 맥도날드 하우스는 수도권 대형병원 치료를 위해 지방에서 올라오는 환아 가족들의 체류 부담을 덜어주는 거점 역할을 맡게 된다.

올해 해피워크 앰배서더로 참여한 배우 손호준도 양산 하우스 방문 경험을 언급했다. 손호준은 “지난 2월 양산 로날드 맥도날드 하우스를 다녀왔는데, 치료 중인 아이들과 가족들이 생활하는 모습을 보며 이런 공간이 더 많이 생겼으면 좋겠다고 생각했다”며 “참가자들의 따뜻한 마음과 오늘의 걸음이 큰 힘이 될 것”이라고 인사했다.

사진=정희원 기자

‘2026 맥도날드 해피워크’ 참가 가족이 걷기 전 준비운동을 하며 행사 시작을 기다리고 있다. 정희원 기자

◆기록보다 가족… 코스튬·공연·포토존으로 채운 현장

‘가족 중심의 행사’인 만큼 현장 분위기도 활기찼다. 조별 출발 때마다 난타 공연단이 북을 두드리며 응원을 보냈고, 아이들은 리듬에 맞춰 손을 흔들었다. 걷기 코스 사이사이에는 하이파이브존, 디제잉 공연, 비눗방울존이 이어져 참가자들이 걸음을 멈추고 즐길 수 있는 장면을 만들었다. 눈에 띄는 코스튬을 입은 참가자들은 현장에서 ‘베스트 드레서 후보’로 소개되기도 했다.

이는 김 대표가 ‘해피워크는 가족에 방점을 뒀다’고 설명한 취지와도 맞닿아 있었다. 기록을 겨루는 걷기 대회가 아닌, 가족이 함께 움직이고 머무르며 자연스럽게 나눔에 참여하는 행사라는 점이 현장 곳곳에서 드러났다.

제프리 존스 회장이 참가자들과 사진을 찍으며 즐거운 시간을 보내고 있다. 정희원 기자

제프리 존스 RMHC 코리아 회장도 코스 안에서 구수한 한국어로 참가자들과 인사를 나누고 가족들과 사진을 찍으며 현장 분위기를 이끌었다. 존스 회장과 사진을 찍기 위한 줄도 길게 이어졌다. 존스 회장은 세계비즈앤스포츠월드에 “이번에 참가해주신 가족들이 마음을 모아주신 덕분에 수도권에 로날드 맥도날드 하우스를 열 수 있었다”며 “정말 감사드린다. 오늘 즐겁게 걷고, 행복한 시간 보내시길 바란다”고 말했다.

사진=정희원 기자

행사장을 찾은 참가자들은 각자의 방식으로 해피워크를 즐겼다. 부천에서 온 이지영 씨 가족은 로날드 맥도날드 캐릭터로 분장하고 현장을 찾았다. 이씨는 “올해 처음 해피워크에 참가했다”며 “가족들과 즐거운 마음으로 코스튬 이벤트에도 참여하고, 환아들을 돕는 좋은 취지의 행사에 동참할 수 있어 기쁘다”고 말했다.

스타워즈 캐릭터로 분장한 김종수 씨와 맥도날드의 프렌치 프라이 코스튬으로 차려입은 조카 김준우 씨가 ‘2026 맥도날드 해피워크’ 행사장에서 포즈를 취하고 있다. 정희원 기자

스타워즈 캐릭터 복장을 한 참가자도 눈길을 끌었다. 봉사 단체 ‘501군단’ 대한민국지부에서 활동 중인 김종수 씨는 스톰트루퍼 코스튬을 입고 조카 김준우 씨와 함께 행사장을 찾았다. 김종수 씨는 “501군단은 ‘좋은 일을 하는 악당들(Bad Guys Doing Good)’이라는 슬로건 아래 병원, 자선 행사, 지역사회 봉사에 참여하는 단체”라며 “환아 가족을 돕는 로날드 맥도날드 하우스 재단의 취지에 공감해 이번 행사에 참가했다. 언젠가 맥도날드와 501군단이 함께 의미 있는 활동을 함께하면 좋겠다”고 말했다.

천재권 씨가 포즈를 취하고 있다. 정희원 기자

감자튀김 패키지로 분장한 참가자도 있었다. 평소 맥도날드를 좋아한다는 배우 천재권 씨는 “개인적으로 맥도날드를 좋아해서 행사에 오게 됐다”고 말했다. 그는 “아픈 아이들이 힘냈으면 좋겠다”고 덧붙였다.

걷기 코스 외에도 행사장 곳곳에는 가족 참여형 프로그램이 마련됐다. ‘패밀리 스포츠 이벤트’, 개성 있는 스타일을 뽐내는 ‘맥도날드 패션왕 이벤트’ 등이 진행됐고, 후원사 부스에서는 게임과 이벤트가 이어졌다. 페이스 타투 코너의 경우 엄청난 인기로 조기에 종료되기도.

한편 이날 행사에는 ▲매일유업 ▲오뚜기 ▲코카-콜라 ▲델몬트코리아 ▲에쓰푸드 ▲선진FS ▲가옥바이오 ▲마틴브라워코리아 ▲타이슨푸드코리아 ▲빔보QSR코리아 ▲풀무원 ▲하나은행 등이 후원사로 함께했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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