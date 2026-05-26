'이정효 감독도 울컥' 침묵 깬 수원 삼성 일류첸코 “감독님·동료 믿음 덕분에 해냈다”

사진=한국프로축구연맹 제공

“목표 이룬 시즌 보여 드리겠습니다.”

프로축구 K리그2 수원 삼성의 외국인 공격수 일류첸코가 마침내 시즌 첫 골을 터트렸다. 일류첸코는 25일 수원월드컵경기장에서 끝난 하나은행 K리그2 2026 13라운드 홈경기에서 천안시티FC를 상대로 시즌 마수걸이포를 신고하며 3-2 승리에 일조했다.

K리그 최고의 외인 골잡이라는 수식어가 사라지는 듯했다. 일류첸코는 2019년 포항에 입단하며 K리그 무대에 입성했다. 포항, 전북, 서울 등에서 뛰며 K리그1에서 71골을 집어넣었다. 지난해엔 수원 유니폼을 입고 13골 6도움을 기록했다. 하지만 올 시즌 고난을 겪었다. 9경기를 치르면서 단 한 골(3도움)도 넣지 못했다.

10번째 경기에서 긴 침묵을 깨트렸다. 일류첸코는 이날 1-1 동점이던 후반 28분 강현묵이 우측에서 올린 크로스를 헤더로 마무리하며 시즌 1호 골을 집어넣었다. 일류첸코는 팬들의 환호 속에 세리머니를 펼쳤고, 이정효 수원 감독과 뜨거운 포옹을 나눴다.

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이 감독은 경기 후 “(일류첸코의 골에 대해) 솔직히 눈물이 날 것 같았다. 그동안 얼마나 힘들었을까. 2주 동안 훈련을 참 열심히 했다. 과정에 충실하면 결과가 따라온다는 걸 우리에게 보여준 것 같다”고 감동의 말을 전했다.

일류첸코도 이젠 속이 시원해졌다. 그는 “누가 보면 운이 따랐다고 할 수 있지만, 운도 우리 노력의 결과물이라고 생각해서 정말 기쁘고 만족스럽다”며 “득점이 나오지 않아 사실 스트레스를 받지 않았다고 하면 거짓말이다. 기회가 와도 내가 마무리하지 못하는 상황도 많았다. 해내야 한다는 동기부여가 계속 있었기에 골을 넣을 수 있었다”고 미소 지었다.

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믿고 기다려준 수장과 동료들에게 깊은 감사를 전했다. 일류첸코는 “골이 없을 때도 믿음, 기회를 주셨다. 보답하려고 노력했는데 드디어 골이 나왔다”며 “팀원들에게도 정말 고맙다. 불만이 있을 수도 있는데, 내게 동기부여를 주려고 했다”고 말했다.

이어 “이 감독님은 정말 디테일하다. 이렇게 세세하게 짚어주는 감독님은 처음 봤다. 자세히 잡아주시니 우리가 어떻게 나아가야 하는지에 대한 그림이 그려진다”며 “시즌이 끝났을 때는 우리가 원하는 목표를 충분히 이룰 수 있을 것이라는 믿음이 있다”고 미소 지었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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