‘베트남 신화’ 박항서, 태국 2부리그 도전… 깐짜나부리 파워 FC 지휘봉

사진=디제이매니지먼트 제공

박항서 전 베트남 축구대표팀 감독이 태국으로 향한다.

박항서 감독의 매니지먼트사인 디제이매니지먼트는 25일 “베트남 축구의 신화를 쓴 박 감독이 태국 무대에서 위대한 도전을 시작한다”며 “태국 2부리그 깐짜나부리 파워 FC와 2년 계약을 맺고 감독으로 부임할 예정”이라고 전했다.

박 감독은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵이 끝나는 7월 이후 깐짜나부리 파워에 합류한다. 현재 대한축구협회 부회장을 박 감독은 북중미 월드컵 단장을 맡고 있다.

박 감독이 현장에 복귀하는 건 3년 6개월 만이다. 수석코치로는 이정수 코치가 함께한다.

깐짜나부리 파워 FC는 지난 시즌 태국 1부리그 최하위로 2026~2027시즌 2부리그로 강등됐다

박 감독은 베트남 축구의 영웅이다. 베트남 대표팀 사령탑 시절 아세안축구연맹(AFF)챔피언십 우승, 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 챔피언십 준우승(이상 2018년), 2018 아시안게임 남자축구 4강 진출, 2029 아시안컵 8강 진출, 동남아시아(SEA) 게임 2회 연속 금메달, 베트남 역대 최초 FIFA 월드컵 아시아 지역 최종예선 진출 등의 성과를 이뤄냈다.

2023년 1월 베트남 대표팀을 떠났다. 박 감독은 이후 베트남 유소년 축구 발전에 힘을 썼다. 동시에 지난해 5월 북중미 월드컵 지원단 단장으로 맡아 오는 29일 미국 솔트레이크시티로 출국해 홍명보호 지원에 나선다.

박 감독은 “그동안 베트남을 비롯해 동남아시아 여러 국가에서 제안이 있었지만 모두 거절했다”며 “깐짜나부리 파워가 제시한 장기적인 비전과 축구에 대한 진정성이 도전 정신을 깨웠다. 한국 축구를 대표한다는 책임감으로 최선을 다하겠다”고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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