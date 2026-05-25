수원 삼성과 혈투 끝에 아쉬운 패배, 박진섭 천안 감독 “결과는 감독의 능력 차이”

사진=한국프로축구연맹 제공

“선수들은 열심히 해줬는데….”

프로축구 천안시티FC는 25일 수원월드컵경기장에서 열린 하나은행 프로축구 K리그2 2026 13라운드 원정경기에서 수원 삼성에 2-3으로 졌다. 후반 추가시간 파울리뇨에게 극장골을 헌납하며 고개를 숙였다. 천안은 3경기 무승(1무2패)에 빠지면서 승점 15(3승6무3패)로 10위에 머물렀다.

짙은 아쉬움이 남는다. 수원을 벼랑 끝까지 내몰았다. 하지만 한 끗이 부족했다. 천안은 전반 21분 송주훈에게 선제골을 내줬으나, 후반 12분 이상준의 동점골로 만회했다. 하지만 후반 28분 일류첸코에게 일격을 맞았다. 후반 41분 이준호가 또 한번 동점골을 터트렸으나 후반 추가시간 파울리뇨에게 극장골을 허용하면서 승점 획득에 실패했다.

박진섭 천안 감독은 “어려운 경기였다. 강한 수원 삼성을 상대했다. 선수들은 충분히 열심히해줬다. 결과의 감독의 능력 차이인 것 같다”며 “3경기 승리는 없지만 선수들이 잘해주고 있다. 골을 넣어줄 선수가 필요한데, 이상준은 늦게라도 터졌다. 다른 선수들도 더 분발해서 더 많은 골을 넣어줬으면 좋겠다”고 전했다.

사진=한국프로축구연맹 제공

박 감독은 마지막 골 장면에 대해서 주심에게 가 어필했다. 그는 “우리가 본 상황과 보신 상황이 어떤 차이인지 한 번 여쭤봤다. 그 부분은 주심의 재량이고 심판의 의견이기 때문에 인정했다”고 설명했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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