[SW인터뷰] ‘원더풀스’ 최대훈 “대세 부담? 다행히 어깨 힘 안 들어가…부모님께 감사”

대세 배우로 떠오른 최대훈은 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’에서 또 다시 믿고 보는 배우 타이틀을 굳혔다. 그는 “작품을 이어나갈 수 있다는 게 굉장한 복이고 감사한 일”이라며 쏟아지는 러브콜에 감사함을 전했다. 사진=넷플릭스



대중의 관심을 한몸에 받은 뒤 차기작에서 그 기대를 충족시키기란 어느 배우라도 어려운 일이다. 특히나 오랜 무명을 거친 뒤 찾아온 첫 전성기라면 그 부담감은 배가 될 수밖에 없다.

지난해 넷플릭스 시리즈 ‘폭싹 속았수다’ 속 학씨 아저씨로 대중의 눈도장을 찍었던 배우 최대훈은 이러한 부담 속에서도 묵묵히 제 자리를 지켰다. 들뜨기보다 차분하게 자신의 호흡을 유지했고, 화려한 캐릭터에 욕심내는 대신 작품 안에서 어떤 역할을 해낼 수 있을지 집중했다. 그렇게 쌓아 올린 연기는 이번에도 빛을 발했다.

지난 15일 공개된 넷플리스 시리즈 ‘원더풀스’는 1999년 세기말 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처다. 최대훈은 시청에 매일같이 온갖 민원을 제기해 ‘개진상’이라는 별명을 얻은 손경훈으로 분했다.

사진=넷플릭스



특유의 생활 밀착형 연기와 강렬한 캐릭터 소화력으로 극의 중심을 단단히 붙들었다. 밉지만 미워할 수 없는 인물을 현실감 있게 그려내며 단순한 화제성을 넘어 작품의 완성도를 책임지는 배우로 확실한 입지를 굳히는 분위기다.

작품 공개 후 인터뷰에서 최대훈은 “작품이 잘 나왔는지 판단력은 갖지 못해서 그런 생각은 떼어놓고 봤다. 오롯이 의도한 대로 장면이 잘 나왔는지에만 중점을 두고 작품을 봤다”고 소감을 밝혔다.



손경훈은 우연한 사건을 겪은 뒤 거짓말을 했을 때 무엇이든 몸에 달라붙는 끈끈이 초능력을 갖게 된다. 냉장고나 화분이 손에 달라붙는 것은 물론이고 천장이나 벽까지도 매달릴 수 있다. 끈끈이 초능력자 연기에 대해 최대훈은 “어려움이 많았다”며 “저뿐만 아니라 다른 초능력들도 마찬가지고, 이전에 다른 초능력 드라마를 경험하신 감독님도 어렵다고 했다”고 떠올렸다.

이어 “저야 도와주는 스태프가 많았지만 초능력을 티내지 않고 웰메이드처럼 보여주려면 서로 합이 맞아야 하고 준비도 많이 해야 된다는 걸 이번에 하면서 깨달았다. 처음 해보는 장르다 보니까 많이 배웠고 그만큼 즐거운 시간이었다”고 덧붙였다.

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첫 도전이었지만 어린 시절부터 좋아했던 히어로물을 연기하게 됐다는 것도 최대훈에게 더욱 뜻깊다. 그는 “위트 있고 준비된 히어로들을 좋아했다. 남자라면 언급하지 않아도 다들 좋아했을 히어로물도 거의 다 봤다”고 미소 지었다. 히어로물 중에서도 ‘원더풀스’만의 매력에 대해서는 “우리 주변에 실제로 있을 것만 같고 하자 있는 사람들에게 능력이 생긴다. 차별성이 있는 히어로물이라 어느 정도 경쟁력이 있지 않을까 생각한다”고 밝혔다.

히어로물인 동시에 코미디 색채가 짙은 작품 특성상 동료 배우 임성재와 주로 웃음의 한 축을 맡았다. 장르 특성상 과장된 연기가 필수였지만실제 있을 법한 인물처럼 현실성을 부여하는 것 또한 배우로서 막중한 임무였다. 최대훈은 “어디에 치우치지 말아야 했고 너무 부담스럽지 않고 잘 스며들게끔 해야 한다는 염려가 있었다”며 “그런데 사실 괜한 걱정이었다. 감독님께서 스마트한 분이라 그 사이를 균형 조절을 잘하셨다. 또 배우들이 워낙 잘하는 사람들이어서 ‘내 것만 잘하면 된다’고 생각하고 열심히 참여했다”고 떠올렸다.

배우 박은빈과는 ‘브람스를 좋아하세요?’(SBS)·‘이상한 변호사 우영우’(ENA) 이후 세 번째 만남이다. 박은빈을 향해 “영민하다”고 칭찬한 그는 “이번 작품을 보고 나서도 ‘너 잘하더라’라고 말을 꺼내기도 했다”고 했다. 그러면서 “같은 화면, 같은 공간에 있었는데 결과물은 또 느낌이 다르다. 똑똑하고 영민하고 기민하다”라며 “저보다 나이가 어린데도 역시 선배님이라는 생각이 들 정도로 아주 잘해냈다. 사소한 포즈나 제스처 등 많은 공부가 됐고 다른 동료들도 마찬가지로 배울 점이 많았다”고 강조했다.

‘원더풀스’는 ‘폭싹 속았수다’ 공개 이전에 이미 캐스팅이 된 작품이었다. ‘폭싹 속았수다’ 작업을 마친 후 5개월여의 공백기를 보냈다는 최대훈은 “오랜만에 공백기였다. 여유 있게 정리도 했고 휴식도 가지면서 좋은 에너지를 갖고 ‘원더풀스’를 시작할 수 있었다”고 말했다.

사진=넷플릭스

‘폭싹 속았수다’ 이후 대세로 떠오른 뒤 첫 공개작이다. 부담감은 없었는지 물음에 그는 “인간이기에 부담이 왜 없겠나”라고 답했다. 이어 “그런데 차분하게 생각해 보니 저를 좋게 봐주시는 것을 감사함과 기쁨, 행복으로 깊숙한 곳에 잘 저장해 놓고 좋은 동력원으로 사용해야겠다는 생각이 들었다”며 “‘더 잘 돼야지‘라는 생각도 없진 않았지만 다시 진정하고 처음부터 다시 해야겠다는 생각이 저절로 들었다”고 강조했다.



특히 “부모님과 하늘에 감사했다”며 “만약 어깨에 힘이라도 들어갔으면 분명히 못난 짓을 할 여지가 있었을 텐데 다행히 부모님께서 그런 성질은 심어주지 않은 것 같다. 부모님께 감사하다”고 웃었다.

‘원더풀스’에 이어 다음 달에는 드라마 ‘김부장’(SBS), 하반기 ‘재혼 황후’(디즈니+), 2027년 ‘혹하는 로맨스’(ENA) 등 차기작이 줄줄이 예정됐다. 말그대로 수많은 러브콜을 만끽하고 있는 최대훈이다. 그럼에도 “작품을 이어나갈 수 있고, 배우로서 연기할 수 있는 장이 펼쳐지고 (작품을) 선물 받는다는 게 굉장한 복이고 감사한 일이라고 생각한다”고 겸손함을 보였다. 그러면서 “단순히 연예인이 되고 싶어서가 아니라 연기가 하고 싶어서 일을 시작했다. 오랫동안 여러 작품을 하면서 생애 마지막을 맞이하면 좋겠다는 바람이 있다”고 배우로서 진심을 털어놨다.

제안이 끊이지 않지만 그렇다고 작품을 보는 기준에 인위적으로 변화는 만들지 않겠다는 각오다. 최대훈은 “그동안 살아온 대로 살아가려고 하고 있다”며 “그렇다고 작품을 가리지 않는다고 말하는 건 절대 아니다”라고 말을 꺼냈다.

이어 “지금까지도 좋은 작품과 좋은 분들을 많이 만났다. 대부분은 먼저 손을 내밀어주셨던 분들이 좋았다”며 “작품 제안이 오면 어떤지 따지기보다 스케줄이 가능한지 실질적인 문제를 생각할 뿐이다. 아직 부족한 부분이 많고 가야 할 길이 멀기에 새로운 대본이 온다면 가급적 다 해보려고 한다. 아직 배워야 할 것도 많아서 다 해보려고 애쓰는 중”이라고 힘주어 말했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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