“나 중간에 울었다”…이상민 울린 ‘하시5’ 김민주의 진심

하트시그널5 방송화면.

일본 도쿠시마에서 펼쳐진 로맨틱한 데이트가 스튜디오까지 뭉클하게 물들인다. 하트시그널5 입주자들이 서로를 향한 진심을 드러내기 시작한 가운데, 김민주의 솔직한 고백에 이상민이 결국 눈물을 보인다.

오는 26일 방송되는 채널A ‘하트시그널5’ 7회에서는 일본 도쿠시마 여행 둘째 날 이야기가 공개된다.

예고에 따르면 이날 시그널 하우스 입주자 8인 박우열, 김성민, 김서원, 정준현, 김민주, 정규리, 강유경, 최소윤은 여자 입주자들의 선택으로 진행되는 ‘1대1 데이트’에 나선다.

특히 김민주는 데이트 상대와 함께 자전거를 타며 노을이 물든 풍경 속 특별한 시간을 보낸다. 그는 “와, 너무 좋다”며 행복한 미소를 감추지 못하고, 상대 역시 “나 오글거리는 말 잘 못하는데 우리 둘만 있는 것 같다”며 로맨틱한 분위기에 빠져든다. 이어 김민주는 자신이 가장 좋아하는 노래를 들려주며 “이 노래 알아?”라고 묻고, 상대가 “좋아하는 노래다”라고 답하면서 설렘 지수를 한층 끌어올린다.

이후 카페 데이트에서는 김민주의 진심 어린 속마음이 공개된다. 그는 “내 마음의 방향은 이미 정해져 있는 것 같다”며 “유치한 이야기부터 진지한 인생 얘기까지 다 할 수 있겠다는 생각이 들었다”고 털어놓는다.

이를 지켜보던 이상민은 결국 울컥한 감정을 숨기지 못한다고. 그는 “중간에 울었다. 민주가 나를 울리네”라며 “한 사람에게만 마음이 간다고 말하는 그 용기가 대단하다”며 여운을 드러냈다는 후문이다.

김이나 역시 “그 감정이 느껴졌다. 자존감이 정말 높은 사람 같다”며 김민주의 진심에 공감했다고. 츠키는 “나 같으면 그렇게 쉽게 말하지 못했을 것”이라며 감탄했고, 로이킴은 “민주가 유경에게 했던 조언을 스스로 실천하는 모습이 멋있다”고 응원을 보냈다는 전언이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]