양상국 “배우고 고치겠다”…태도 논란에 다시 고개 숙였다

JTBC 뉴스룸 방송 캡처.

양상국이 최근 불거진 태도 논란에 대해 다시 한번 고개를 숙였다. 예능에서의 과한 리액션과 발언으로 비판을 받은 그는 “배우고 고쳐가겠다”며 보다 성숙한 예능인이 되겠다는 뜻을 밝혔다.

양상국은 지난 24일 방송된 JTBC 뉴스룸에 출연해 최근 논란에 대한 심경을 털어놨다. 그는 “방송에서는 열심히 해야 한다는 생각에 오버하거나 실수하는 부분이 있다”며 “예능에서는 사실상 새내기나 다름없다”고 말했다.

이어 “배울 부분은 배우고, 고칠 부분은 고쳐가면서 좋은 예능인이 되도록 노력하겠다”며 “그 경계선을 잘 조절해 더 성숙한 코미디언이 되겠다”고 덧붙였다.

또한 그는 긴 무명 시절을 겪으며 인기에 대한 생각도 달라졌다고 밝혔다. 양상국은 “과거 개그콘서트를 통해 어느 정도 인기를 누려봤지만, 이후 10년 가까이 일이 없는 시간을 보내면서 ‘인기는 아무것도 아니구나’, ‘일이 없는 것도 결국 지나가는구나’를 느꼈다”고 고백했다.

그러면서 “시골에서 올라올 때는 ‘개그콘서트에 출연하는 것’이 가장 큰 꿈이었다”며 “막상 그 꿈을 이루고 나니 오히려 불행해지더라. 이후 힘든 시간을 겪으면서 안 되더라도 꿈은 국민 MC로 크게 가져보자고 마음먹었다”고 말했다.

앞서 양상국은 최근 웹예능 핑계고에서 “경상도에서는 여자친구를 집에 데려다주지 않는다. 버릇된다, 귀찮다”는 발언으로 논란의 중심에 섰다.

또 방송 중 선배인 유재석에게 “유재석 씨, 한 번만 더 얘기하면 혼냅니다”라고 말한 장면 역시 일부 시청자들에게 무례하다는 지적을 받았다.

논란이 확산되자 양상국은 이후 옥탑방의 문제아들에 출연해 “불편함을 느낀 분들이 있다면 제 잘못”이라며 사과한 바 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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