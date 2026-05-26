한선화 아니면 누가 해…‘모자무싸’로 인생캐 추가

배우 한선화가 또 하나의 인생 캐릭터를 만들었다.

한선화는 지난 24일 종영한 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’(모자무싸)에서 엄마의 후광으로 인한 스트레스와 내면적 상처가 깊은 톱배우 장미란으로 분해 연기 내공을 내뿜었다.

섬세한 완급조절을 통해 캐릭터에 숨을 불어넣으며 자신만의 색채를 확실하게 보여줬다. 사랑스러운 면모부터 생채기 가득한 모습, 더 나아가 아픔을 딛고 성장해가는 과정까지 다채로운 면면을 입체감 있게 구현했다.

나아가 캐릭터의 특성을 십분 살려낸 연기로 극의 재미는 물론 시청자들을 온전히 빠져들게 했다. 특히 장미란이 극 중 황동만(구교환)을 위해 혼신의 퍼포먼스를 보여줬던 결혼식 축가 장면은 최고의 엔딩이라 호평받았을 만큼 위로의 에너지를 전달했다.

뿐만 아니라 인물의 감정선을 내밀하게 그려내며 설득력을 입혔다. 겉모습은 거침없고 당당해 보이지만 내재된 외로움과 고뇌, 갈등을 고스란히 담은 표현력이 ‘장미란’이란 캐릭터를 더욱 이해하고 공감할 수 있게 만들었다.

무엇보다 순간순간 나타나는 공허한 눈빛은 장미란의 복잡다단한 내면을 그대로 투영해 완성도 높은 장면을 탄생시켰다. 그런가 하면 황동만과의 찐친 케미부터 변은아(고윤정)와의 뭉클한 워맨스, 황진만(박해준)을 향한 호감까지 각기 다른 얼굴을 내비치며 서사를 더욱 풍성하게 채웠다.

한선화는 25일 소속사 고스트 스튜디오를 통해 “드라마 제목처럼 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있으니 우리 모두가 서로에게 연민을 갖고 조금은 더 가치 있어질 수 있도록 응원을 나누면 좋겠다”라고 종영 소감을 전했다.

한편 ‘모자무싸’는 잘난 친구들 사이에서 혼자만 안 풀려 시기와 질투로 괴로워 미쳐버린 인간의 평화 찾기를 따라가는 드라마. 최종화에서 모든 캐릭터가 각자의 방식으로 안온함에 이른 모두의 찬란한 가치를 그려내며 마침표를 찍었다. 시청률은 전국 5.3%, 수도권 6%로 자체 최고치를 경신했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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