허경환, 가슴 근육 총동원했지만…먹방 미션 진땀

최우수산 방송화면.

유세윤, 장동민, 허경환, 붐, 양세형이 험난한 지리산 산행 속 극한 미션에 도전하며 예측 불가 웃음을 만들어냈다. 고된 등반과 황당한 미션이 이어지는 가운데 멤버들의 처절한 생존기가 안방극장을 웃음으로 물들였다.

지난 24일 방송된 MBC 예능 ‘최우수산’ 4회에서는 예능계 대표 입담꾼들이 지리산 천왕봉 정복에 나서는 모습이 그려졌다. 이날 멤버들은 사전 긴급 모임을 통해 해발 1915m의 지리산 천왕봉까지 오르는 백무동 코스에 도전한다는 사실을 듣고 충격에 빠졌다.

특히 이번 산행은 프로그램 최초로 난도 최상급 코스가 선택된 만큼 미션 역시 단체전으로 진행됐다. 멤버들은 산 중간중간 마련된 다섯 개의 장소에서 각자 맞춤형 미션을 수행해야 했고, 도토리 획득 여부에 따라 결과가 달라지는 방식으로 긴장감을 높였다.

오전 5시 30분부터 본격적인 산행에 나선 멤버들은 험준한 산길과 싸우며 첫 번째 미션 장소를 향해 이동했다. 약 1시간 30분 만에 도착한 첫 미션에서 유세윤은 부산 지하철 1호선 노선도를 순서대로 암기하는 데 성공하며 도토리 1개를 획득했다. 이후 심화 단계로 이어진 2호선과 4호선 노선도까지 완벽하게 외워내며 총 3개의 도토리를 얻는 저력을 보여줬다.

두 번째 도전자 허경환은 가슴 근육을 이용해 호두와 초코 과자, 미니 초코바를 먹어야 하는 기상천외한 미션에 도전했다. 멤버들은 연신 훈수를 두며 적극적으로 도왔지만, 허경환은 온몸으로 버티다 결국 실패를 맛봤다. 처절한 도전과 예상치 못한 결과가 웃음을 자아냈다.

반면 붐은 1990년대 뉴스 99개를 외운 뒤 퀴즈를 맞혀야 하는 미션으로 모두를 놀라게 했다. 시작 전만 해도 멤버들의 걱정을 샀지만, 붐은 첫 문제부터 정답을 맞히며 반전을 선사했다. 이어 뉴스 영상 속 세부 내용까지 정확히 기억해내며 놀라운 집중력을 발휘했다. 다섯 문제 중 네 문제를 맞혀야 하는 상황 속 마지막 문제의 결과에 관심이 집중됐다.

여기에 장동민의 큐브 맞추기, 양세형의 딱지치기 미션까지 예고되며 기대감을 높였다. 과연 남은 멤버들이 지리산에서 미션을 성공적으로 마칠 수 있을지 궁금증이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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