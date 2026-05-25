美 라스베이거스 물들인 ‘아리랑’…‘BTS 효과’ 이 정도

그룹 방탄소년단이 미국 최대 엔터테인먼트 도시 라스베이거스를 붉게 물들였다.

방탄소년단은 23~24일과 27~28일(이하 현지시간) 개최되는 라스베이거스 콘서트에 앞서 지난 20일 도심 연계형 캠페인 ‘더 시티 아리랑-라스베이거스(BTS THE CITY ARIRANG - LAS VEGAS)’를 시작했다. 2022년 콘서트에 맞춰 도시를 보랏빛으로 물들였던 이들은 올해 신보 ‘ARIRANG(아리랑)’ 키 컬러인 붉은색으로 라스베이거스 전역을 점령했다.

세계 최대 구형 공연장인 스피어(Sphere)의 액티베이션이 백미였다. 공연 당일 밤 거대한 구체 스피어가 몽환적인 핑크빛 안개로 채워지면서 사람들의 발걸음을 붙들었다. 스피어 외벽에는 청사초롱을 들고 걸어 나가는 방탄소년단의 실루엣이 떠올랐다. 거센 모래바람과 함께 한국의 전통미가 느껴지는 거대한 종이 모습을 드러냈다. 구 표면이 액체처럼 일렁이며 종소리의 거대한 파동이 사방으로 퍼져나가자 신보의 로고가 나타났다. 이어서 외벽 가득 ‘What Is Your Love Song?’, ‘What Is Your Arirang?’이라는 메시지가 차례로 떠올라 스피어를 하나의 앨범 오브제로 완성시켰다.

라스베이거스의 핵심 상업 지구인 스트립(Strip) 일대는 붉은 물결이 일었다. 하이롤러, 라스베이거스 에펠탑, 게이트웨이 아치를 비롯해 랜드마크 역할을 하는 호텔들이 일제히 강렬한 붉은 빛 조명을 밝혔다. 도시 전역의 30여 개 전광판에서는 방탄소년단을 반기는 ‘BTS 웰컴 OOH 테이크오버’가 진행됐다. ‘WELCOME TO BTS ARIRANG TOUR’라는 환영 메시지가 밤거리를 수놓았다. 이 모든 순간이 어우러져 라스베이거스는 방탄소년단이라는 브랜드를 경험하는 공간으로 탈바꿈했다.

오프라인 이벤트도 곳곳에서 펼쳐졌다. 스트립 중심부의 대형 리조트에서는 방탄소년단의 신보 수록곡 ‘노멀(NORMAL)’과 ‘훌리건(Hooligan)’에 맞춘 6분간의 화려한 불꽃놀이가 이어졌다. 주변 조명을 모두 소등한 상태에서 음악에 맞춰 불꽃이 터져 많은 이들에게 강렬한 인상을 남겼다. 이동 수단인 모노레일은 붉은 컬러와 신보 키 메시지인 ‘What Is Your Arirang?’으로 랩핑되어 축제 분위기를 고조시켰다. 시민들은 모노레일을 탑승하고 도시 곳곳에서 미션을 수행하는 ‘스탬프 랠리’에 참여했다.

몰입형 미디어 아트 전시관은 방탄소년단의 신곡 뮤직비디오와 비주얼을 활용한 전시를 선보였다. ‘바디 투 바디(Body to Body)’, ‘인투 더 선(Into the Sun)’ 등 수록곡 5개의 음원에 맞춰 공간이 유기적으로 살아 움직이는 듯한 초현실적 시각 경험을 선사했다.

‘더 시티 라스베이거스’는 도시의 인프라와 문화 자원을 방탄소년단의 음악, 메시지와 결합해 한층 확장된 규모의 도심 연계형 캠페인을 보여줬다. 팀의 뿌리에서 출발한 음악적 메시지가 라스베이거스라는 글로벌 엔터테인먼트 중심지에서 구현된 상징적인 순간이었다. 도심 곳곳을 점령한 ‘ARIRANG 레드 일루미네이션’과 애프터 파티, 다양한 F&B 브랜드와 협업한 미식 투어는 오는 5월 말과 6월 초까지 라스베이거스 전역에서 운영된다.

방탄소년단의 월드투어 ‘아리랑’ 라스베이거스 공연은 4회 모두 매진됐다. 첫 공연 날인 23일에는 얼리전트 스타디움(Allegiant Stadium)에 6만 명 이상의 관객이 집결해 인산인해를 이뤘다.

이날 공연에서는 ‘마이크 드롭(MIC Drop)’의 리믹스 버전에 함께한 세계적인 DJ 스티브 아오키가 객석에 깜짝 등장했다. 6만 관객들이 한 목소리로 부른 수록곡 ‘바디 투 바디’의 ‘아리랑’ 떼창은 스타디움 전체를 뒤흔들었다. 방탄소년단은 “이 경기장은 저희에게 정말 의미가 깊은 곳이다. 4년 전 이곳에서 콘서트를 했을 때 코로나19로 일부만 참석할 수 있었다. 4년을 변함없이 기다려 주신 분들께 진심으로 감사하다”라는 소감을 밝혔다.

나흘 간 공연을 여는 방탄소년단은 25일 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열리는 ‘아메리칸 뮤직 어워드’에 참석한다. 대상 격인 ‘올해의 아티스트’(Artist of the Year) 부문 후보에 이름을 올린 이들이 2021년에 이어 통산 두 번째로 ‘올해의 아티스트’ 트로피를 들어 올릴지 관심이 쏠린다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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