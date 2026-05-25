“살 어떻게 뺐어?” 장성규도 기겁한 슈주 신동, 몰라보게 날렵해진 턱선

신동이 한층 슬림해진 근황을 공개했다. 출처=신동 SNS

그룹 슈퍼주니어의 멤버 신동이 몰라보게 슬림해진 근황을 공개해 화제를 모으고 있다.

지난 23일 신동은 자신의 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “체험만 해보자였는데, 정신 차려보니 장비 풀세트 맞춤”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 신동은 한 아이스하키 브랜드 매장을 방문해 풀세트의 보호 장비를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 블랙과 스카이 블루 컬러가 매치된 전문 스포츠 장비를 소화하며 스포티하고 강인한 매력을 발산했다. 특히 장비의 볼륨감 속에서도 감춰지지 않는 날렵한 턱선과 한층 슬림해진 실루엣이 시선을 사로잡는다.

해당 게시물을 접한 방송인 장성규는 “동아 살 어떻게 빼는 거야 대체”라는 댓글을 남기며 감탄을 표했다. 누리꾼들 역시 “다이어트 비결이 궁금하다”, “리즈 시절 미모를 갱신했다”, “아이스하키 장비가 잘 어울린다” 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.

한편 신동이 속한 그룹 슈퍼주니어는 다방면에서 활발한 개인 활동 및 예능 프로그램 출연을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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