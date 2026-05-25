LA 올림픽 노리는 김은중호, 첫 소집 훈련… 해외파 강민우 합류

김은중 감독. 사진=대한축구협회 제공

김은중 감독이 이끄는 한국 남자 올림픽 축구 국가대표팀이 첫 소집 훈련에 나선다.

대한축구협회는 25일 “2028 LA 올림픽을 향하는 대표팀이 6월1일부터 9일까지 천안 코리아풋볼파크에서 소집 훈련에 돌입한다”고 밝혔다. 이번 소집은 A매치 기간을 활용해 주요 선수풀을 확인하고 올림픽 본선 진출을 향한 대표팀의 기틀을 다지는 것이 목적이다.

26명의 소집 명단에는 2005년생 17명, 2006년생 9명이 이름을 올렸다. 특히 지난해 칠레에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵에서 16강 진출을 이끌었던 선수 13명이 포함됐다. 해외파로는 중앙 수비수 강민우(KRC 헹크)가 유일하다. 대학 선수로는 이탁호(중앙대)가 선발됐다.

2028 LA 올림픽 남자축구 종목에는 개최국 미국을 포함해 총 12팀이 참가한다. 아시아에는 두 장의 출전권이 배정돼 있다. 예선은 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵을 통해 치러질 예정이다.

현재 AFC, FIFA, 국제올림픽위원회(IOC) 등 관계 기관들은 U-23 아시안컵 대회 개최 시기를 긴밀히 조율 중이다. 기존에는 올림픽이 열리는 해에 대회가 치러졌다. 하지만 차기 대회의 경우, 조율 결과에 따라 개최 시기가 1년 이상 앞당겨져 준비 기간이 더욱 짧아질 가능성도 있다. 축구협회는 소집 훈련의 기회가 많지 않은 연령별 대표팀의 특성상, 모든 A매치 기간을 최대한 활용해 대표팀 전력을 극대화할 계획이다.

▲올림픽 축구국가대표팀 국내 훈련 소집 명단(26명)

골키퍼 : 김결(김포FC), 백가온(부산 아이파크)

미드필더 : 김준하, 최병욱(이상 제주 SK), 김현민, 박혜성(이상 부산 아이파크), 성신(부천FC 1995), 손승민(대구FC), 백민규(인천 유나이티드), 백인우(울산HD), 정마호(김천 상무), 진태호(전북 현대), 황서웅(포항 스틸러스)

수비수 : 강민우(KRC헹크), 고종현, 이건희(이상 수원 삼성), 권기민(제주 SK), 김서진(김천 상무), 김호진(포항 스틸러스), 최승구(인천 유나이티드), 함선우(화성FC), 황석기(성남FC), 이탁호(중앙대학교)

골키퍼 : 박상영(대구FC), 이경준(수원 삼성), 이상현(인천 유나이티드)

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]