‘1박 2일’ 김종민∙문세윤, 호텔 빵 구매…혼자 2연속 ‘워킹 홀리데이’

'1박 2일' 멤버들이 남해에서 특별한 휴일을 보냈다.

지난 24일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 경상남도 남해군에서 펼쳐진 '남해 워킹 홀리데이' 첫 번째 이야기가 공개됐다. 이날 방송의 시청률은 닐슨코리아 전국 기준 5.5%로 동시간대 1위를 차지했다. 고된 멸치조업을 겪은 딘딘, 이준이 바닥에서 딥슬립을 취하는 장면은 분당 최고 시청률 7.9%를 기록했다. 2049 시청률 또한 수도권 기준 1.3%로 동시간대 1위를 유지했다.

이날 제작진은 이번 여행의 콘셉트를 '남해 홀리데이'라고 소개하며 오프닝부터 멤버들의 기대감을 고조시켰다. 이와 동시에 1층에 대기 중인 차량에 선착순으로 타야 하는 복불복이 기습적으로 진행됐고, 유선호가 가장 먼저 탑승에 성공하며 순조롭게 여행을 시작하는 듯했다. 뒤늦게 도착한 네 멤버는 아쉬움을 감추지 못한 모습이 나온다.

하지만 유선호가 탄 차량은 갑오징어 조업 현장으로 떠나는 차량이었고, 이준 역시 유선호의 선택을 받아 조업 현장으로 끌려갔다. 제작진이 뒤늦게 공개한 이번 여행의 진짜 콘셉트는 '남해 워킹 홀리데이'였다. 얼떨결에 조업 벌칙에서 벗어난 김종민, 문세윤, 딘딘은 환호하며 본격적인 자유 여행을 시작했다.

제작진으로부터 용돈 20만 원을 가불 받은 김종민, 문세윤, 딘딘은 호텔 베이커리에서 빵을 사고, 매점에서 스태프의 간식까지 챙기는 등 호화로운 사치를 즐겼다. 20만 원의 용돈으로도 모자라 10만 원을 더 가불 받은 세 사람은 남해의 아름다운 뷰를 만끽하며 행복한 시간을 보냈다.

반면 갑오징어 배에 승선한 이준, 유선호는 뱃멀미에도 불구하고 최선을 다해 조업에 임했다. 2시간에 걸쳐 조업을 마무리한 두 사람은 총 144,000원의 수당을 지급받았다. 그러나 자유 여행 중인 김종민, 문세윤, 딘딘이 무려 249,000원이나 소비하면서 오히려 10만 원 이상의 빚이 생겼다는 사실을 알게 된 두 사람은 분노를 금치 못했다.

해수욕장에서 다시 만난 다섯 멤버는 멸치털이 조업에 참여할 세 명을 가리는 튜브 복불복을 진행했다. 김종민은 "병만이 형이 이거 하다가 울었다니까"라며 '달인' 김병만조차 혀를 내둘렀을 만큼 멸치털이 조업이 고된 노동임을 설명했고, 멤버들은 조업에 걸리지 않기 위해 신중하게 튜브를 골랐다.

튜브 복불복 결과 김종민, 이준, 딘딘이 멸치털이 조업에 당첨됐고, 조업에서 면제된 문세윤과 유선호는 기분 좋게 바다에 풍덩 빠지며 행운을 만끽했다. 다른 멤버들의 조업 수당으로 용돈을 가불 받은 두 사람은 캠핑장에서 라면을 끓여 먹으며 여유를 즐겼다.

같은 각각 멸치털이 조업을 위한 작업복으로 갈아입은 김종민, 이준, 딘딘은 단 한 명에게만 주어지는 조업 면제권을 걸고 1인 구제 복불복을 진행했다. 딘딘이 가장 먼저 탈락한 가운데, 김종민과 이준의 결승전이 펼쳐졌고, 치열한 승부 끝에 승리를 거둔 김종민이 극적으로 조업에서 면제됐다.

결국 멸치털이 작업장으로 향하는 배에 승선한 이준, 딘딘은 "오늘 '워크맨'이야? 왜 이렇게 일을 많이 시켜. 이러다 UDT 되겠어"라고 투덜대며 녹록지 않은 '남해 워킹 홀리데이'에 한숨을 내쉬었다. 여기에 마치 아이돌 칼군무를 연상케 하는 멸치털이 작업 장면을 본 두 사람은 "근육 운동과 유산소 운동을 동시에 하는 거다. 그냥 죽는 거야"라며 본인들이 겪게 될 운명을 예감했다.

작업장에 도착하자마자 바로 조업에 투입된 이준, 딘딘은 베테랑 일꾼들과 함께 멸치털이를 시작했다. 두 사람은 처음 경험해 보는 노동에 실수를 연발했고, 갈수록 빨라지는 작업 속도에 쉽게 정신을 차리지 못했다.

멸치와의 고된 사투 끝에 겨우 조업을 끝마친 이준, 딘딘은 기진맥진한 상태로 휴식에 돌입했다. 딘딘은 "여태까지 했던 것 중에 제일 힘들었다"며 '1박 2일' 역대 최고난도 노동이었음을 인증했고, 이준 역시 "김병만 선배님이 운 이유를 알 것 같다"라며 그토록 고된 작업이었음을 털어놨다.

멸치주먹밥을 먹은 이준, 딘딘은 바닥에 드러누운 채 휴식을 취했다. 두 사람의 하드코어 노동에도 불구하고, 조업에서 면제된 멤버들의 과소비로 오히려 빚만 더 늘어갔다. 눈덩이처럼 불어난 빚을 '1박 2일' 팀이 어떻게 갚을지 다음 주 공개될 '남해 워킹 홀리데이' 두 번째 이야기를 향한 궁금증이 더욱 높아지고 있다.

대한민국 대표 리얼 야생 로드 버라이어티 '1박 2일 시즌4'는 매주 일요일 저녁 6시 10분에 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]