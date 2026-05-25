신봉선, 유민상과 열애설 언급 “40대 연애는 어렵고 조심스러워” 무슨 말?

'탐정들의 영업비밀'에서 아내와의 잠자리를 피하던 남편의 충격적인 이중생활과, 기가 막힌 삼각관계에 숨겨진 참혹한 진실이 밝혀진다.

오늘(25일) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 아이를 간절히 원하는 아내와, 부부관계에 소극적인 남편 사이에 감춰진 충격적 비밀이 공개된다. 의뢰인은 결혼 3년 차 플로리스트로, 맞선을 통해 세무사 남편을 만났다. 능력은 물론 다정한 성격까지 갖춘 남편에게 첫눈에 반한 의뢰인은 적극적으로 마음을 표현했고, 두 사람은 짧은 연애 끝에 결혼에 골인했다. 하지만 결혼 후 남편은 유독 잠자리를 피했고, 의뢰인은 반복되는 거절에 깊은 상처를 입었다. 그럼에도 아이를 간절히 원했던 의뢰인은 운영하던 꽃집까지 정리한 채 시험관 시술에 매달렸다. 2년 동안 무려 7차례의 시술을 시도했지만 끝내 임신은 이뤄지지 않았고, 마지막 희망이었던 자연 임신마저 남편의 완강한 거부로 실패했다. 결국 의뢰인은 "남편이 바람을 피우는 것 같다"며 외도를 의심하기 시작했다.

탐정단의 조사 결과 의뢰인의 불안은 현실이 된다. 의뢰인의 남편은 실제로 불륜을 저지르고 있었고, 심지어 그 상대가 '남자'로 밝혀지며 충격을 더한다. 여기에 남편과 그의 애인은 의뢰인이 임신하려 노력하는 모습을 두고 "또 들이대?"라는 막말까지 서슴지 않아 출연진들을 분노하게 만든다. 이런 가운데 남편의 외도 현장 사진을 확인한 의뢰인이 소스라치게 놀라며 극심한 혼란에 빠져 의문이 증폭된다. 이후 세 사람의 관계에 얽힌 소름 끼치는 진실이 드러나자 데프콘은 "거짓말하지 마라. 이런 일이 있을 수 있냐"며 말을 잇지 못하고, 유인나는 "110회 정도 방송하면서 오늘 사연이 1등이다. 저 정도면 감옥행 아니냐"며 격앙된 반응을 보인다. 김풍 역시 "이건 거의 호러다. 여기가 살목지다"라며 충격을 나타냈다.

한편 이날 방송에는 '리즈 미모'를 갱신 중인 개그우먼 신봉선이 일일 탐정으로 출격해 유쾌한 입담과 솔직한 매력을 발산한다. 신봉선은 "틈틈이 테니스를 치고, 아침 공복 유산소로 4년째 수영을 하고 있다"며 한층 물오른 동안 미모의 비결을 공개한다. 이어 그는 "사실 37세에 결혼해서 지금쯤이면 아이들 라이드를 하고 있을 줄 알았다. 그런데 세상에 마음대로 되는 게 하나도 없다"고 솔직한 속내를 털어놓는다.

이에 스튜디오에서는 신봉선의 이상형은 물론, 최근 불거진 유민상과의 열애설을 둘러싼 관심이 폭발한다. 그런가 하면 데프콘은 '소개팅이나 맞선 첫날 입맞춤이 가능하냐'는 주제에 대해 현실적인 연애관을 드러내 눈길을 끈다. 그는 "어릴 때는 서로 혈기왕성하니까 가능할 수도 있지만, 우리 나이에 갑자기 입맞춤은 무섭다"고 말한다. 이에 신봉선 역시 "40대의 연애는 어렵고 조심스럽다"고 고백했다.

역대급 소름과 반전의 불륜 실화, 그리고 신봉선이 직접 털어놓는 유민상과의 관계에 관한 진실은 5월 25일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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