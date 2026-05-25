“눈을 어디다 둬야…” 빌리 츠키, 터질 듯한 타이트 셔츠에 과감한 골반 라인 [스타★샷]

츠키가 과감한 의상으로 탄탄한 몸매를 인증했다. 출처=츠키 SNS

그룹 빌리(Billlie)의 멤버 츠키가 과감한 스타일링으로 완벽한 피지컬을 자랑했다.

25일 츠키는 자신의 개인 SNS 계정에 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 츠키는 대기실로 보이는 공간에서 카메라를 응시하며 포즈를 취하고 있다. 특히 그는 최근 패션 트렌드로 떠오른 ‘오피스 사이렌’ 룩을 자신만의 매력으로 소화해 눈길을 끌었다. 보디라인이 드러나는 타이트한 화이트 홀터넥 셔츠에 느슨하게 매치한 블랙 넥타이로 시크하면서도 힙한 분위기를 연출했다.

여기에 골반 라인이 드러나는 로우라이즈 슬랙스를 매치해 탄탄한 복근과 슬림한 몸매를 가감 없이 드러내며 보는 이들의 감탄을 자아냈다. 기존의 단정한 오피스 웨어 공식을 깬 과감하고 트렌디한 패션 센스가 돋보인다.

한편 츠키가 속한 그룹 빌리는 최근 새 앨범을 발표하고 타이틀곡 ‘ZAP’으로 활발한 컴백 활동을 이어가며 팬들과 만나고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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