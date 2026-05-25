배종옥, 눈빛 하나로 완성한 오정희 서사…‘모자무싸’ 마지막까지 압도

모자무싸 갈무리.

배우 배종옥이 깊이 있는 연기 내공으로 또 한 번 존재감을 각인시켰다. 냉철함과 불안, 오정희표 모성애를 입체적으로 완성하며 믿고 보는 배우의 저력을 입증했다.

배종옥은 지난 24일 종영한 JTBC 토일드라마 ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서 톱배우 오정희 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 극 중 오정희는 완벽주의적인 삶을 살아가는 인물로, 친딸 변은아(고윤정 분)와 의붓딸 장미란(한선화 분) 사이에서 복잡한 감정선을 그려내며 극의 긴장감을 이끌었다.

특히 오정희는 자신을 향한 변은아의 분노를 피하지 않고 정면으로 받아들이는가 하면, 상처를 창작의 에너지로 쏟아내라고 자극하며 독특한 방식의 애정을 드러냈다. 또 폭행 사건에 휘말린 장미란을 위해 직접 나서는 등 차갑지만 깊은 모성애를 보여주며 인물의 입체감을 더했다. 배종옥은 폭발적인 감정을 과장 없이 절제된 호흡과 발성으로 풀어내며 매회 몰입도를 끌어올렸다.

무엇보다 화려한 톱스타의 모습 뒤에 감춰진 인간 오정희의 불안과 결핍까지 섬세하게 표현했다. 순간적으로 흔들리는 눈빛과 미세한 표정 변화만으로 인물의 감정을 전달하며 묵직한 존재감을 발산했다. 특유의 단단한 딕션과 상대를 꿰뚫는 듯한 눈빛은 극 전체의 긴장감을 조율하는 힘으로 작용했다.

또한 세련된 스타일링과 메이크업으로 톱스타 캐릭터의 분위기를 완성하며 비주얼적인 몰입감까지 더했다. 배종옥은 매 작품마다 철저한 캐릭터 분석을 통해 새로운 얼굴을 보여준 데 이어, 이번 오정희 캐릭터 역시 실제 어딘가 존재할 법한 인물처럼 그려내며 다시 한번 명품 배우의 품격을 증명했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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