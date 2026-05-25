이수지, 오늘(25일) 시부상…“백상 수상 소감 재조명, 안타까움 더해”

제62회 백상예술대상에서 레드카펫을 밟고 있는 방송인 이수지. 사진=뉴시스

코미디언 이수지가 시부상을 당했다.

25일 소속사 씨피엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 “이수지의 시아버지가 오늘 별세하셨다”고 밝혔다. 빈소는 전남 구례산림조합장례식장에 마련될 예정이며 발인은 오는 27일이다.

갑작스러운 비보에 최근 이수지가 전했던 가슴 아픈 수상 소감도 재조명되고 있다. 이수지는 지난 8일 열린 제62회 백상예술대상에서 TV 부문 여자 예능상을 수상한 후 “시아버님이 많이 아프시다. 큰 힘을 얻으셨으면 좋겠다”라며 눈물 어린 투병 사실을 고백해 안타까움을 자아낸 바 있다.

한편 이수지는 2012년 KBS 27기 공채 개그맨으로 이름을 알린 뒤 ‘개그콘서트’의 ‘황해’ 코너 등에서 활약하며 큰 사랑을 받았다. 최근에는 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’, 개인 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 등에서 독보적인 부캐 연기를 선보이며 제2의 전성기를 누리고 있다. 지난 2018년 3세 연하의 비연예인 남성과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.

소속사 측은 “이수지 씨를 비롯한 유가족분들께 따뜻한 위로와 애도를 부탁드린다”며 “삼가 고인의 명복을 빈다”고 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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