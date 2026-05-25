ITZY 채령, 계단에 앉아만 있어도 화보…물오른 청순+글래머 미모 [스타★샷]

채령이 청순하면서도 매력적인 분위기로 미모를 뽐냈다. 출처=채령 SNS

그룹 있지(ITZY) 멤버 채령이 제복풍의 마린룩을 완벽히 소화하며 물오른 미모를 과시했다.

지난 24일 채령은 자신의 SNS 계정을 통해 특별한 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 채령은 대기실 계단에 앉아 카메라를 응시하며 시크하면서도 청순한 분위기를 자아내고 있다.

이날 채령이 선보인 스타일리시한 의상도 눈길을 끈다. 채령은 깔끔한 화이트 탑에 딥 네이비 컬러의 베스트를 매치해 세련된 마린룩의 정석을 선보였다. 특히 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 홀터넥 디자인에 제복풍의 더블 버튼과 화이트 스트랩 디테일이 더해져 절제된 카리스마를 더했다. 허리 라인을 타이트하게 강조한 코르셋 핏과 하이웨이스트 숏팬츠 셋업은 채령의 슬림한 실루엣을 한층 돋보이게 만들었다.

여기에 자연스럽게 늘어뜨린 흑발의 스트레이트 헤어스타일과 심플한 링 귀걸이가 매치되어 마린룩 특유의 청량하고 시크한 무드를 배가시켰다.

한편 채령이 속한 그룹 있지는 지난 18일 새 미니 앨범 ‘모토(MOTTO)’를 발매하고 활발한 컴백 활동을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]