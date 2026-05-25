“‘휴먼 비잉’의 가치”…‘모자무싸’ 종영 기념 포스터 공개

모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 필름 포스터. JTBC 제공

시청자들의 마음을 파고든 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다가 깊은 여운 속에 막을 내린 가운데, 이를 기념하는 스페셜 필름 포스터가 눈길을 끈다. 불안과 결핍, 상처를 안고 살아가는 인물들의 이야기를 통해 공감과 위로를 전한 작품은 마지막까지 묵직한 메시지를 남기며 ‘인생 드라마’라는 호평을 이끌어냈다.

25일 JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’ 제작진은 작품의 감정을 압축한 스페셜 필름 포스터를 공개했다.

공개된 포스터에는 저마다의 무가치함과 싸우며 살아온 인물들의 시간이 한 편의 필름처럼 담겼다. 허무한 삶 속에서도 “나는 존재한다”고 외치던 이들의 흔적이 담담한 울림을 남기며 작품이 전한 메시지를 다시금 떠올리게 했다.

무엇보다 이번 작품은 차영훈 감독과 박해영 작가의 시너지가 빛났다. 차영훈 감독은 인물의 감정을 섬세하게 쌓아 올리는 연출로 몰입감을 높였다. 우울과 불안 속에서도 결국 안온함을 찾아가는 인간의 모습을 감각적인 영상미로 담아내며 시청자들의 감정을 움직였다.

특히 노강식(성동일 분)이 통제된 세상을 벗어나 변화와 자유를 선택하는 과정을 그린 황동만의 영화 ‘날씨를 만들어드립니다’는 작품의 정서를 상징적으로 보여줬다는 평가를 받았다.

박해영 작가는 누구나 마음속에 품고 있지만 쉽게 꺼내지 못했던 감정들을 날카롭게 짚어냈다. 성공 이후에도 사라지지 않는 불안과 질투, 수치심 같은 감정을 인물들의 대사에 녹여내며 깊은 공감을 이끌었다. 동시에 감정을 외면하지 않고 들여다보는 순간, 비로소 그것에 잠식되지 않을 수 있다는 메시지를 전하며 시청자들에게 위로를 건넸다.

작품을 완성한 배우들의 열연 역시 빼놓을 수 없다. 구교환은 불안하지 않은 삶을 꿈꾸는 영화감독 황동만의 복잡한 내면을 독보적인 에너지로 표현하며 극의 중심을 이끌었다. 고윤정은 상처를 극복해 나가는 변은아의 변화를 섬세하게 그려냈고, 오정세는 낭만과 나약함이 공존하는 박경세를 입체적으로 완성했다.

또 강말금은 냉철함과 따뜻함을 동시에 지닌 고혜진으로 강렬한 존재감을 남겼으며, 박해준은 황진만의 고독과 상실을 절제된 연기로 표현했다. 배종옥, 최원영, 한선화 역시 각기 다른 욕망과 결핍을 가진 인물들을 현실감 있게 그려내며 극의 완성도를 높였다. 여기에 전배수, 심희섭, 배명진, 조민국, 박예니 등 배우들까지 자연스러운 호흡으로 극에 생동감을 더했다.

모자무싸는 단순한 힐링 드라마를 넘어 끊임없이 자신의 가치를 증명해야 하는 시대를 향해 질문을 던졌다. 인간은 무언가를 해내야만 존재 의미가 있는 것이 아니라, 그 자체로 존재할 가치가 있다는 메시지를 통해 깊은 울림을 남겼다. 또한 가까이서 보면 비극 같은 삶도 결국 웃어넘길 수 있는 코미디가 될 수 있다는 시선으로 시청자들에게 따뜻한 위로를 전했다.

특히 작품은 “나만 힘든 것이 아니다”라는 공감대를 통해 연대의 가치를 강조했다. 서로의 외로움과 결핍을 이해하고 끌어안는 과정이 결국 사람을 살아가게 만드는 힘이라는 점을 보여주며 마지막까지 긴 여운을 남겼다.

한편 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다는 방송 기간 내내 높은 화제성을 기록했다. 펀덱스(FUNdex) 화제성 순위 상위권에 꾸준히 이름을 올렸으며, 한국갤럽이 발표한 2026년 5월 좋아하는 방송영상프로그램 공동 2위에 오르며 작품성과 대중성을 동시에 인정받았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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