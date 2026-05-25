트레저, 래퍼 유닛곡 포함 4개 신곡 온다…“'IF I', 자신감과 야망 담았다”

트레저가 미니 4집 [NEW WAV] 발매를 앞두고 트랙리스트를 최초 공개했다.

25일 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 'TREASURE – 4th MINI ALBUM [NEW WAV] TRACKLIST POSTER'를 게재했다. 이에 따르면 이번 앨범에는 'IF I'를 시작으로 'ZOOM ZOOM', '난리나 (NALLY-NA)', 'DANGER' 등 총 4개의 신곡이 담긴다.

타이틀곡은 첫 번째 트랙에 수록된 'IF I'로, 아직 제목과 크레딧 외에는 정보가 공개되지 않아 궁금증을 자아내고 있다. YG 측은 "가능성과 잠재력을 증명하며 더 높은 곳으로 나아가겠다는 강한 자신감과 야망을 담은 곡"이라고 알렸다.

함께 공개된 크레딧은 모든 트랙이 힙합 장르로 구성된 만큼 래퍼 라인 최현석, 요시, 하루토의 높은 참여도가 눈길을 끈다. 세 사람은 '난리나 (NALLY-NA)'를 비롯해 작사 크레딧 곳곳에 이름을 올렸다. 프로듀서로 성장을 거듭해온 멤버 준규 또한 수록곡 'ZOOM ZOOM'에 재능을 더했다.

여기에 막강한 프로듀서 군단이 의기투합해 완성도를 꽉 잡았다. 그간 트레저와 눈부신 음악적 시너지를 발휘해왔던 DEE.P, P.K, 강욱진 등이 다시 한번 호흡을 맞춘 데다, 유수의 해외 작곡진까지 지원사격에 나섰다.

아울러 이날 공개된 포스터는 감각적인 분위기와 과감한 구도로 눈길을 사로잡았다. 앞서 멤버들의 묵직한 카리스마를 보여줬던 비주얼 포토에 이어 트레저의 거침없는 에너지를 형상화한 듯해 이들이 새롭게 펼쳐낼 음악 세계에 대한 궁금증을 끌어올렸다.

한편 트레저의 미니 4집 [NEW WAV]는 오는 6월 1일 오후 6시 발매된다. 이들은 컴백에 이어 6월 19일부터 21일까지 사흘간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 'TREASURE THE STAGE 2026 IN SEOUL'을 개최, 한국과 일본 총 8개 도시·20회차에 달하는 팬 콘서트에 돌입한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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