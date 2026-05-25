NCT WISH, 캠퍼스 채운 “뚜-뚜루뚜”…대학 축제로 ‘청량하네’

NCT WISH가 대학 축제를 압도했다.

NCT WISH는 지난 14일 서울대학교, 21일 경북대학교, 22일 이화여자대학교 축제에 연이어 참석, 에너지 넘치는 무대와 열정적인 퍼포먼스를 펼치며 ‘2026년 확신의 대세’ 자리를 굳혔다.

이번 대학 축제에서 NCT WISH는 신곡 ‘Ode to Love’(오드 투 러브)와 ‘Sticky’(스티키)를 비롯해 ‘Surf’(서프), ‘poppop’(팝팝), ‘Steady’(스테디), ‘Hands Up’(핸즈 업) 등 다채로운 무대를 선보였으며, 특히 ‘Ode to Love’ 무대에서는 현장을 가득 메운 “뚜-뚜루뚜” 떼창이 쏟아져 나와 캠퍼스를 한순간에 축제의 장으로 만들었다.

더불어 NCT WISH는 각 학교의 분위기에 맞춘 토크와 친근한 소통으로 폭발적인 환호를 이끌어냈으며, 공연 내내 특유의 밝고 청량한 매력으로 관객들과 호흡해 분위기를 한층 뜨겁게 달궜다.

한편, NCT WISH의 정규 1집 ‘Ode to Love’는 다채로운 장르의 총 10곡으로 구성되었으며, 한층 선명해진 NCT WISH의 음악 색깔을 담았다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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