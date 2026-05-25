‘취사병’ 박지훈, 가업 살리기 대작전, 2주 연속 주간 유료가입기여자수 1위

티빙 오리지널 시리즈 ‘취사병 전설이 되다’의 박지훈이 꿀맛 같은 첫 휴가를 반납하고 가업 살리기에 나선다.

티빙 오리지널 ‘취사병 전설이 되다’(극본 최룡, 연출 조남형, 기획 스튜디오드래곤, 제작 스튜디오드래곤·스튜디오N, 제공 티빙)가 티빙에서 2주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 차지하며 압도적인 화제성을 입증했다.

글로벌 성과 역시 독보적이다. 공개 1주차(1~2회) 기준 일본 디즈니 플러스(Disney+) 종합 및 드라마 차트 2위에 오른 데 이어, 글로벌 플랫폼 라쿠텐 비키(Rakuten Viki)에서는 미주·유럽·중동·오세아니아 지역 Top5에 진입하는 기염을 토했다. 또한 CIS 및 러시아 지역 플랫폼 IVI에서는 평점 8.7이라는 높은 수치를 기록, 기존 티빙 오리지널 역대 최고 수준의 초기 흥행 성과를 거두며 신드롬급 인기를 이어가고 있다.

이처럼 세계적인 입소문 타고 상승세를 달리고 있는 가운데, 오늘(25일) 공개되는 5화에서는 강림소초를 벗어나 오랜만에 가족의 품으로 돌아온 취사병 강성재(박지훈 분)가 엄마 공수연(서정연 분)의 푸드트럭을 일으켜 세우기 위한 특급 작전에 돌입한다.

그동안 강성재는 강림소초로 자대 배치를 받은 이후 신비로운 존재 ‘가디언’의 안내에 따라 요리사의 길을 걸어왔다. 가디언이 제공하는 스킬과 레시피를 바탕으로 ‘맛알못’ 윤동현 병장(이홍내 분)의 지옥 같던 식단을 천국의 맛으로 탈바꿈시킨 것은 물론, 부대를 찾은 고위 관계자와 국회의원, 심지어 북한 주민의 입맛까지 사로잡으며 명성을 떨쳤다.

오늘 방송에 앞서 공개된 현장 스틸에는 휴가를 나와 오랜만에 엄마를 만난 강성재의 훈훈한 순간이 담겼다. 엄마를 향해 듬직하게 거수경례를 건네고 다정하게 담소를 나누는 모습은 강림소초 에이스 취사병의 카리스마와는 또 다른 ‘현실 아들미’를 발산하며 미소를 자아낸다.

하지만 온기 가득한 시간도 잠시, 강성재는 엄마가 운영 중인 푸드트럭에 손님 대신 파리만 날리는 참담한 사태와 마주하며 당혹감에 휩싸인다. 이에 강림소초 최고 맛집(?) 취사병의 자존심을 걸고 엄마의 요리를 직접 분석하며 문제 파악에 나선다.

특히 돌아가신 아버지가 해주던 ‘추억의 떡볶이’ 비법을 되찾기 위해, 그와 유사한 맛을 내는 전설적인 ‘귀신 잡는 떡볶이 가게’ 사장(진구 분)을 직접 찾아가 한 수 가르쳐 달라며 적극적인 전수 요청을 펼칠 예정이다. 군대 식단 혁신에 성공한 강성재가 과연 짧고 강렬한 취사병 경력을 무기로 엄마의 푸드트럭까지 심폐소생할 수 있을지 귀추가 주목된다.

글로벌 시청자들을 매료시킨 박지훈의 가업 살리기 프로젝트는 오늘(25일) 저녁 8시 50분, 티빙(TVING)과 tvN에서 동시 공개되는 ‘취사병 전설이 되다’ 5화에서 만나볼 수 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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