트레저, 미니 4집 트랙리스트 공개…타이틀곡 '이프 아이'

그룹 트레저의 신보가 베일을 벗었다.

소속사 YG엔터테인먼트는 25일 공식 블로그에 트레저의 네 번째 미니 앨범 '뉴 웨이브'(NEW WAV) 트랙리스트 포스터를 공개했다.

이번 신보에는 타이틀곡 '이프 아이'(IF I)를 비롯해 '줌 줌'(ZOOM ZOOM), '난리나'(NALLY-NA), '데인저'(DANGER) 등 4곡이 담겼다.

YG는 "가능성과 잠재력을 증명하며 더 높은 곳으로 나아가겠다는 강한 자신감과 야망을 담은 곡"이라며 신보에 대한 기대감을 자아냈다.

모든 트랙이 힙합 장르로 구성된 만큼 라인 최현석, 요시, 하루토의 참여도가 눈에 띈다.

세 사람은 '난리나'를 비롯해 작사 크레딧 곳곳에 이름을 올렸다. 프로듀서로 성장을 거듭해온 멤버 준규 또한 수록곡 ‘줌 줌’에 힘을 보탰다.

여기에 트레저와 음악적 시너지를 발휘해왔던 DEE.P, P.K, 강욱진 등 프로듀서 군단이 합류해 앨범의 완성도를 높였다. 유수의 해외 작곡진도 지원사격에 나섰다.

트레저의 미니 4집 '뉴 웨이브'는 다음 달 1일 오후 6시 발매된다.

<뉴시스>

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