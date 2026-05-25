키오프 나띠, 줌인을 부르는 탄력 몸매…‘오운완’ 인증에 발칵 [스타★샷]

나띠가 변함없이 우월한 몸매를 인증했다. 출처=나띠 SNS

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)의 멤버 나띠가 독보적인 건강미와 트렌디한 패션 감각을 과시했다.

지난 24일 나띠는 자신의 개인 사회관계망서비스(SNS)를 통해 파란색 하트 이모티콘과 함께 근황을 담은 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 나띠는 편안하면서도 스타일리시한 감성이 돋보이는 일상 룩을 선보이며 팬들의 시선을 사로잡았다.

나띠는 파스텔 톤의 연민트색 크롭 탑에 루즈한 핏의 블랙 팬츠를 매치했다. 특히 팬츠 위로 언더웨어 밴드를 과감하게 노출하는 레이어드 스타일링을 연출해 은근한 섹시함과 동시에 힙한 분위기를 배가시켰다.

또 다른 사진에서는 피트니스 센터를 배경으로 완벽한 ‘오운완(오늘 운동 완료)’ 인증샷을 남겼다. 차분한 딥 브라운 컬러의 슬림핏 나시 탑에 바디 라인을 탄탄하게 잡아주는 하이웨이스트 레깅스를 착용한 나띠는, 군살 없는 탄력적인 몸매와 우월한 비율을 자랑하며 감탄을 자아냈다. 여기에 헤드폰을 매치해 감각적인 애슬레저 룩의 정석을 완성했다.

이를 접한 글로벌 팬들과 누리꾼들은 “그야말로 워너비 몸매, 다이어트 자극된다”, “소화 못 하는 컬러가 없다”, “당당하고 힙한 모습이 제 롤모델이다” 등 뜨거운 찬사의 댓글을 이어가고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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