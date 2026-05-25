두려움은 없다…라이즈 원빈, 완벽한 몰입

그룹 라이즈(RIIZE)가 멤버 원빈의 트레일러를 시작으로 본격적인 컴백 프로모션에 나섰다.

오늘(25일) 0시에는 라이즈 공식 유튜브 채널을 통해 ‘라이즈 ‘투’ 트레일러 : 노 피어(RIIZE ‘II’ Trailer : No Fear)’가 공개됐다. 강렬한 기타 사운드와 어우러진 원빈의 자유로운 움직임을 여러 각도에서 쫓는 감각적인 영상이 담겼다. 원빈이 두려움 없이 음악과 춤에 집중한 장면들 사이, 찾아오는 완벽한 몰입의 순간을 원빈의 시그니처인 기타 연주와 함께 시공간을 넘나드는 듯한 연출로 표현했다.

라이즈만의 장르인 ‘이모셔널 팝’의 새 장이 열린다. 다음달 15일 발매되는 라이즈 두 번째 미니앨범 ‘II’는 지금의 라이즈를 가장 직관적으로 담아낸 앨범이다.

지난해 5월 첫 정규 앨범 ‘오디세이(ODYSSEY)’로 3연속 밀리언셀러에 등극한 라이즈가 11월 싱글 ‘Fame’(페임) 이후 7개월 만에 발표하는 신보로 타이틀 곡 ‘두 유어 댄스(Do your dance)’를 포함한 총 6곡이 수록된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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