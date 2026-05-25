‘은밀한 감사’ 신혜선 스캔들, 공명·김재욱이 지켜냈다…최고 9.7%

‘은밀한 감사’ 신혜선 스캔들이 터지자 공명과 김재욱 모두 그녀를 지키기 위한 선택을 내렸다.

지난 24일 방송한 tvN 토일드라마 ‘은밀한 감사’ 10회에서는 주인아(신혜선 분)를 저격한 익명 제보 후폭풍이 그려졌다. 주인아를 지키기 위한 노기준(공명 분)과 전재열(김재욱 분)의 각기 다른 선택, 든든한 울타리가 되어준 감사 3팀의 모습과 더불어 박아정(홍화연 분)은 돌이킬 수 없는 선택을 보여줬다.

닐슨코리아 유료플랫폼 기준 시청률은 수도권 가구 기준 평균 8.5% 최고 9.7%, 전국 가구 기준 평균 8.1% 최고 9.3%를 기록하며 지상파를 포함한 전 채널 1위를 차지했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률 역시 수도권과 전국 기준 모두 지상파를 포함한 전 채널 1위를 이어갔다.

주인아를 저격한 박아정의 제보 메일은 큰 파장을 불러일으켰다. 감사실장 주인아가 상사와 부적절한 관계를 맺었다는 것. 해무그룹이 술렁거렸지만 주인아는 흔들림 없이 자리를 지켰다. 그러나 파문은 예상보다 거셌고, 결국 긴급 임원회의가 소집됐다. 주인아는 담담하게 진실로 맞섰지만, 의혹을 잠재우기에는 역부족이었다. 그 순간 전재열이 등장해 분위기를 단숨에 뒤집었다. 전재열은 “메일 하나에 주요 임원들이 모여 한 사람을 몰아붙이는 게 더 우습다”라면서 인사팀에 즉시 IP 추적을 지시하며 상황을 정리했다.

전성열(강상준 분)은 이를 빌미로 주인아를 압박했다. 승계 구도에서 자신의 편에 서라는 제안을 거절한 주인아를 흔들기 시작한 것. 그럼에도 노기준과 감사 3팀은 주인아의 곁을 지켰다. 면담을 마치고 지친 기색이 역력한 주인아를 위해 모인 감사 3팀 팀원들의 진심 어린 위로는 보는 이들을 뭉클하게 했다. 주인아 역시 “감사 3팀의 든든한 울타리가 되겠다”라면서 굳은 의지를 다졌다.

전성열의 압박은 계속됐다. 감사 3팀 팀원들의 인사기록까지 들춰내 팀 해체를 볼모로 몰아 세웠고, 주인아는 흔들렸다. 주인아는 술에 취해 노기준에게 “철옹성은커녕 썩은 울타리가 된 것 같다”라며 자조했고 노기준은 그를 묵묵히 업고 갔다.

그런데 주인아 제보 메일 발신 IP가 노기준의 집으로 확인되며 모두를 충격에 빠뜨렸다. 전재열은 박아정이 모든 일을 꾸몄다는 사실을 알았다. 박아정은 “왜 주인아는 되고 나는 안 되냐”라면서 감정을 쏟아냈고 전재열은 결국 해고 통보했다. 버리지 말아달라는 눈물 어린 애원에도 전재열은 차갑게 돌아섰다.

노기준은 주인아를 지키기 위해 PM 좌천에 앙심을 품고 벌인 일이라는 허위 진술로 모든 책임을 떠안으려 했다. “실장님이 겪을 굴욕과 불명예보다 제 징계가 훨씬 가볍다”고 각오한 것이다. 그러나 징계위원회에서 예상치 못한 반전이 펼쳐졌다. 노기준이 참고인 진술을 시작하려는 가운데 뒤늦게 도착한 주인아가 모든 책임을 지고 물러나겠다고 말하려는 찰나 전재열이 “접니다. 사진 속 남자, 저예요”라며 직접 나서 과거 연인 관계였음을 밝혔고, “사진 속 장면은 제 일방적인 행동이었다”라며 모든 책임을 자신에게 돌렸다.



특히 엔딩에서는 승계 싸움을 흔들던 전성열이 박아정을 반전의 카드로 등판시키는 모습이 그려지며 다음 회차 궁금증을 끌어올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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