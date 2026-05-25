구교환 “잠시라도 안온함이 되었길”…‘모자무싸’ 종영 소감

배우 구교환. 나무엑터스 제공

배우 구교환이 또 하나의 인상적인 캐릭터를 완성하며 안방극장에 깊은 여운을 남겼다. 꿈과 현실 사이에서 흔들리는 인물을 섬세하게 그려낸 그는 마지막까지 모자무싸의 중심을 단단히 이끌며 호평 속에 작품을 마무리했다.

구교환은 지난 24일 종영한 JTBC ‘모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다’에서 20년째 영화감독 데뷔를 꿈꾸는 황동만 역을 맡아 인물의 불안과 갈망, 성장 과정을 밀도 있게 표현했다.

늘 자신을 초라하고 부족한 존재로 여기던 황동만은 결국 자신만의 영화를 완성해 세상에 선보였고, 오랜 시간 꿈꿔왔던 신인감독상까지 거머쥐며 감동적인 결말을 완성했다. 특히 마지막 회에서 모두의 박수 속 진심을 담아 수상 소감을 전하는 장면은 캐릭터가 지나온 시간을 응축해내며 뭉클한 여운을 남겼다.

구교환은 특유의 리듬감 있는 연기와 섬세한 감정선으로 황동만이라는 인물을 입체적으로 빚어냈다. 존재 가치를 인정받고 싶어 하는 인물의 간절함을 현실감 있게 표현하며 시청자들의 공감을 이끌었고, 불안과 외로움, 희망이 교차하는 복합적인 내면을 촘촘하게 그려내며 극의 몰입도를 높였다.

종영 후 구교환은 소속사 나무엑터스를 통해 소감을 전했다. 그는 “얼굴 한 번 뵌 적 없는 시청자분들의 리뷰를 읽으며 문득 ‘저기에도 내가 있구나’를 느낀다. 올포원, 원포올(All for One, One for All)”이라고 작품 속 대사를 인용해 감사의 뜻을 전했다. 이어 “어디선가 자기 자신만의 무가치함과 치열하게 싸우고 계신 분들께 모자무싸를 보는 시간만큼은 잠시라도 안온함이 되었기를 바란다”고 덧붙였다.

한편 구교환은 올해 활발한 작품 활동을 이어가고 있다. 지난 21일 개봉한 영화 군체에서는 빌런 서영철 역으로 새로운 변신에 나섰으며, 다양한 차기작을 통해 대중과 만날 예정이다. 매 작품마다 자신만의 색깔로 독보적인 필모그래피를 구축해온 그의 다음 행보에도 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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