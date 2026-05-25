앤더블 5인, 26일 재데뷔…‘호기심’으로 여는 새 장

장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진이 그룹 앤더블(AND2BLE)로 새 장을 연다.

앤더블은 오는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 1집 ‘시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)’를 발매한다.

프롤로그, 자체 콘텐츠, 트레일러 등 정식 데뷔 전부터 완성도 높은 콘텐츠를 쏟아내며 화제성을 장악한 앤더블은 2026년 K-팝씬의 새로운 흐름을 예고했다.

◆ 보컬·퍼포먼스·비주얼 다 갖춘 '완성형 신인'

앤더블은 YH엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 보이그룹이다. 그룹명은 '앤드(AND)'와 '더블(DOUBLE)'의 합성어로, 단편적인 모습이 아닌 다양한 내면이 중첩되어 '나다움'을 확장해 간다는 의미를 지닌다. 멤버 각자의 개성과 정체성이 결합되어 하나의 고유한 이미지를 형성하고, 이를 하나의 브랜드로 구축하겠다는 팀의 방향성을 담고 있다.

보컬, 퍼포먼스, 비주얼을 다 갖춘 '완성형 신인'으로서 데뷔 전부터 패션 매거진 화보 촬영에 나서는 등 국내외 팬들의 높은 관심을 받고 있다. 탄탄한 실력부터 각기 다른 개성까지, 올라운더 면면을 갖춘 다섯 멤버가 한 팀으로 모여 이룰 시너지에 이목이 쏠린다.

◆ '호기심'으로 여는 새로운 여정의 서막

미니 1집 '시퀀스 01: 큐리어시티'로 앞으로 펼쳐갈 여정의 서막을 연다. 가장 먼저 마주하는 건 본능적 감정인 '호기심'이다. 낯선 세계를 향한 설렘과 궁금증이 싹트는 찰나를 그리며, 그 과정에서 일어나는 멤버들의 미묘한 내면 변화를 풀어낼 전망이다.

‘시퀀스 01: 큐리어시티’에는 타이틀곡 '큐리어스(Curious)'를 포함해 총 5곡이 수록됐다. 팝과 R&B의 경계를 위트 있게 넘나드는 서브 타이틀곡 '아우라(Aura)', 그루비한 신스 베이스와 펑키한 일렉트로닉 퍼커션이 어우러진 댄스 팝 트랙 '슈가 러쉬(Sugar Rush)', 리드미컬한 비트 위 폭발적인 코러스로 치닫는 전개가 돋보이는 팝/R&B 장르의 '베드(Bed)', 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 싱어롱 파트가 인상적인 얼터너티브 팝 팬송 ‘해피앤드(Happy &)’가 수록된다.

멤버들의 높은 참여도 역시 눈에 띈다. 멤버 장하오와 리키는 타이틀곡 '큐리어스' 작사, 리키는 수록곡 '아우라' 작사에도 참여했다. 장하오와 김규빈은 '해피앤드' 크레딧에 이름을 올렸다.

◆ 데뷔곡 'Curious'로 이어갈 당찬 음악적 질주

'큐리어스'는 신스팝과 퓨처 하우스 요소가 결합된 에너지 넘치는 EDM 트랙이다. 새로운 시작의 순간, 위험한 호기심이 불러올 변화를 두려움 없이 마주하겠다는 자신감을 담아냈다. 앤더블은 데뷔곡 'Curious'를 통해 그룹의 색깔을 확고히 하며, 가요계 당찬 음악적 질주를 이어갈 전망이다. 뮤직비디오는 감각적인 연출로 유명한 프로덕션 리전드 필름이 지원사격에 나선다.

한편, 다음달 3일까지 앤더블의 세계관을 만나볼 수 있는 팝업스토어를 더현대 서울에서 만나볼 수 있다. 데뷔 앨범의 핵심 키워드인 '호기심'을 오프라인 공간으로 확장해 풀어냈다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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