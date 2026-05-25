“최성그룹 뺏어올래?”…이준영, 회장 영혼 깃든 인턴 변신

신입사원 강회장 티저. JTBC 제공

이준영과 이주명이 비밀을 숨긴 신입사원으로 변신해 예측불가 오피스 라이프를 펼친다. 회장의 영혼이 깃든 인턴과 정체를 감춘 재벌가 막내딸이라는 독특한 설정 속 두 사람이 만들어낼 파란만장한 회사 생활이 벌써부터 호기심을 자극하고 있다.

25일 JTBC ‘신입사원 강회장’ 제작진은 반전 매력 3종 티저를 공개했다. 신입사원 강회장은 사업가 강용호(손현주)가 사고 이후 예상치 못한 방식으로 두 번째 인생을 살게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.

공개된 첫 번째 티저에서는 최성물산에 첫 출근한 신입사원 황준현(이준영)의 모습이 시선을 사로잡는다. 의욕 넘치는 인사 뒤 갑작스럽게 달라진 눈빛과 함께 “최성그룹 뺏어올래? 나랑 같이”라는 의미심장한 말을 내뱉으며, 그의 몸 안에 회장 강용호의 영혼이 깃들어 있음을 암시했다.

두 번째 티저는 회사 생활에 적응해가는 황준현의 좌충우돌 일상을 담겼다. ‘월급루팡’, ‘아삽(ASAP)’, ‘이퇴백’ 같은 신조어에 당황하는가 하면, 신문 속 경쟁 그룹 회장 소식에 예민하게 반응하며 평범한 인턴과는 다른 분위기를 풍겼다. 신입사원의 외형과 회장의 사고방식이 뒤섞인 독특한 캐릭터가 코믹한 재미를 예고했다.

강방글(이주명)의 정체도 흥미를 더했다. 유학파 인턴 ‘케이시 강’으로 위장한 그는 가족에게는 철없는 딸처럼 행동하지만, 뒤에서는 최성그룹 재무제표를 분석하며 숨겨진 목적을 드러낸다. 비밀을 품은 채 회사에 들어온 강방글의 진짜 속내에도 관심이 쏠린다.

티저 공개 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 “신입사원인데 말투는 회장님”, “둘 다 비밀이 있어서 더 궁금하다”, “오피스물이 아니라 첩보극 같다” 등의 반응이 이어지며 기대감이 커지고 있다.

제작진은 황준현과 강방글이 최성그룹 자재 2팀에서 예상치 못한 사건들을 만들어가며 유쾌한 웃음과 긴장감을 동시에 선사할 예정이라고 전했다.

신입사원 강회장은 오는 30일 첫 방송된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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