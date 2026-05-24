‘인기가요’ 박재범 X LNGSHOT(롱샷), 패밀리십이란 이런 것

가수 박재범과 그룹 LNGSHOT(롱샷)이 완벽한 패밀리십의 정석을 보여줬다.

박재범과 LNGSHOT(오율·률·우진·루이)은 24일 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연해 합작 믹스테이프 ‘4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE(포쇼보이즈 볼륨 2: 포쇼빌)’의 ‘MOYA(모야)’ 무대를 음악 방송 최초로 공개했다.

이날 박재범과 LNGSHOT(롱샷)은 자유분방한 힙합 크루의 에너지를 극대화한 스타일링으로 무대에 등장했다. 앞선 음악 방송에서의 무대들과 달리 청량한 에너지가 가득한 바이브와 분위기로 무대를 꾸미며 또 다른 매력을 선사했다.

소파에 누워 TV를 켜는 듯한 률의 퍼포먼스로 무대가 시작된 가운데 오율, 우진, 루이가 차례대로 등장하며 LNGSHOT(롱샷) 만의 개성 넘치는 에너지로 무대를 가득 채웠다. 자유분방한 제스처와 독보적인 그루브가 눈길을 사로잡은 가운데 무대 후반부에 등장한 박재범은 감미로운 보이스로 무대를 펼치며 밸런스를 완벽하게 잡았다.

특히 엔딩 포즈에서는 박재범이 독특한 춤을 추자 LNGSHOT(롱샷) 멤버들이 자리를 피하고 박재범 혼자 덩그러니 남아 어리둥절한 표정을 짓는 연출로 시청자 눈길을 사로잡았다.

‘4SHOBOIZ Vol. 2: 4SHOVILLE’은 박재범과 LNGSHOT(롱샷)의 합작 믹스테이프다. 박재범과 LNGSHOT(롱샷)은 대표와 소속 아티스트라는 관계를 넘어 ‘4SHOBOIZ’라는 패밀리십 안에서 하나의 팀으로 호흡을 맞추며 같은 비전을 공유하는 이들의 진정성을 담은 앨범을 완성했다.

‘MOYA’는 게임 사운드를 연상시키는 캐치한 신스 위에 경쾌한 훅 멜로디가 특징인 곡이다. 박재범과 LNGSHOT(롱샷)은 사랑을 시작할 때의 서툰 감정과 설렘을 산뜻한 무드에 솔직하게 담아냈다.

한편, 박재범과 LNGSHOT(롱샷)은 각종 음악 방송에 출연하며 ‘4SHOBOIZ’ 패밀리십 존재감을 각인시키고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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