‘판타지오 보석’ 윤산하, ‘IDK ME’ 눈 뗄 수 없는 냉미남 매력

아티스트 윤산하(판타지오 소속)가 솔로 아티스트 대열에 합류했다.

윤산하는 24일 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연해 세 번째 미니앨범 ‘NO REASON’(노 리즌)의 타이틀곡 ‘IDK ME’ 무대로 시청자 눈길을 사로잡았다.

이날 윤산하는 블랙 항공 점퍼와 와이드 카고 팬츠를 매치해 힙한 스트리트 감성을 자아냈다. 여기에 이마를 반쯤 드러낸 헤어스타일로 강렬한 존재감을 보였다.

윤산하는 중저음에서의 깊이 있는 울림부터 고음의 청량한 가성까지 자유자재로 오가며 한층 넓어진 보컬 스펙트럼을 증명했다. 특히 후렴구에서의 감미로운 멜로디 라인을 섬세하게 살리면서 곡의 감정선을 극대화했고, 무대에 대한 몰입도를 한층 끌어올렸다.

퍼포먼스에서는 ‘IDK ME’를 직관적으로 표현하며 보는 재미를 더했다. 자신을 가리키거나 고민하는 듯한 제스처로 자아를 찾아가는 서사를 안무에 녹여낸 윤산하는 안무의 정교한 선이 돋보이는 동작들로 절제된 섹시미를 배가시켰다.

세 번째 미니앨범 ‘NO REASON’은 윤산하가 스스로의 본질을 있는 그대로 받아들이고 표현한 앨범이다. 타이틀곡 ‘IDK ME’는 “I don’t know me”(나도 나를 몰라)라는 쿨한 인정에서 출발해 한층 주체적이고 솔직해진 윤산하의 태도를 담아냈다.

한편, 윤산하는 각종 음악 방송을 통해 ‘IDK ME’ 무대를 선보이고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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