'30㎏ 감량' 이수현, 비쩍 말랐네

악뮤 이수현이 근황을 공개했다.

이수현은 23일 소셜미디어에 별다른 말 없이 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 이수현은 악뮤 멤버인 오빠 이찬혁과 함께 무대 뒤의 공간에서 대기 중이다.

그는 최근 다이어트로 약 30㎏을 감량했다고 밝혀 화제가 됐다.

악뮤는 지난달 7년 만에 정규 앨범 '개화'를 발표했다.

<뉴시스>

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