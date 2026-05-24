'30㎏ 감량' 이수현, 비쩍 말랐네

악뮤 이수현이 근황을 공개했다.
이수현은 23일 소셜미디어에 별다른 말 없이 사진 한 장을 게재했다.
사진 속 이수현은 악뮤 멤버인 오빠 이찬혁과 함께 무대 뒤의 공간에서 대기 중이다.
그는 최근 다이어트로 약 30㎏을 감량했다고 밝혀 화제가 됐다.
악뮤는 지난달 7년 만에 정규 앨범 '개화'를 발표했다.
<뉴시스>
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]
입력 : 2026-05-24 19:55:59 수정 : 2026-05-24 19:55:58
인쇄 글씨 크기 선택 가장 작은 크기 글자 한 단계 작은 크기 글자 기본 크기 글자 한 단계 큰 크기 글자 가장 큰 크기 글자
악뮤 이수현이 근황을 공개했다.
이수현은 23일 소셜미디어에 별다른 말 없이 사진 한 장을 게재했다.
사진 속 이수현은 악뮤 멤버인 오빠 이찬혁과 함께 무대 뒤의 공간에서 대기 중이다.
그는 최근 다이어트로 약 30㎏을 감량했다고 밝혀 화제가 됐다.
악뮤는 지난달 7년 만에 정규 앨범 '개화'를 발표했다.
<뉴시스>
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]